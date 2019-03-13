Cumhurbaşkanlığı'ndan Prof. Dr. Beril Dedeoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kıymetli insan, değerli hocam Prf. Dr. Beril Dedeoğlu'nun vefatından çok ama çok derin bir üzüntü duydum. Çalşıkan ve üretken bir akademisyen, berrak bir zihin, samimi bir dosttu. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

58 yaşında olan Beril Dedeoğlu, bir süre önce beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Cenaze namazı Fatih Camii'nde kılınacak

Dedeoğlu'nun cenazesi 15 Mart Cuma günü, Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Beril Dedeoğlu 1961'de Ankara'da dünyaya geldi. Lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladı. 1986'da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Daha sonra aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora öğrenimini tamamladı.

Akademik kariyerine Prof. Dr. Esat Çam'ın asistanı olarak, 1995 yılında Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde başladı. 1999 yılında doçent, 2005 yılında profesör oldu. Aynı yıl Galatasaray Üniversitesi İkitisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığına getirildi. Bir dönem Kadir Has Üniversitesi'nde ders verdi. Ayrıca, Uluslararası Güvenlik ve Strateji, Avrupa Birliği ve uluslararası ilişkiler alanlarında birçok kitabı ve makalesi bulunmaktadır.

6 Şubat 2012 tarihinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine atandı. 28 Şubat 2017 tarihinde, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun'un yerine Ege Üniversitesi Rektör Vekili olarak atandı.

22 Eylül 2015 tarihinde geçici seçim hükümetinde Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci olarak atandı. 24 Kasım 2015'te görevini, 1 Kasım Genel seçimleri sonrası oluşturulan 64. Hûkümette AB Bakanlığına yeniden getirilen Volkan Bozkır'a devretti. Bakanlık görevinin ardından, 10 Aralık 2015 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yükseköğretim Kurulu üyeliğine atandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mustafa Altan Gümüş'ün kızı olan Hatice Beril Dedeoğlu, evli ve iki çocuk annesidir. Halen Galatasaray Üniversitesi'nde görev yapan Beril Dedeoğlu, 2018 yılının Ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu'na atanan isimlerden birisi oldu.