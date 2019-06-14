Cumhurbaşkanlığı'ndan Murat Alan'a yapılan terör saldırısına sert tepki

Yeni Akit Haber Müdürü Murat Alan'a cuma namazı çıkışı yapılan alçak saldırıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Fahrettin Altun, Yeni Akit Haber Müdür Murat Alan'a yönelik saldırıyla ilgili dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Altun, "Herkes bilmelidir ki bu saldırının failleri adalet önünde hesap verecektir." dedi.

Altun'un paylaşımı şu şekilde:

"Saldırının failleri hesap verecek"

"Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan'a yapılan saldırıyı kınıyoruz. Şiddet hiçbir koşulda tasvip edilemez. Konunun takipçisiyiz. Herkes bilmelidir ki bu saldırının failleri adalet önünde hesap verecektir."