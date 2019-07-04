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Cumhurbaşkanlığından 'kabinede revizyon' açıklaması

Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Kabine revizyonu olacak mı" sorusuna cevap verdi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 19:54
Cumhurbaşkanlığından 'kabinede revizyon' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe'de gerçekleşen kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Kalın "Kabine revizyonu olacak mı" sorusuna "Kabine değişikliği Cumhurbaşkanımızın tasarrufunda ve uhdesinde olan konudur. Bugün itibarıyla böyle bir şey gündemimizde yok. Ama kendisi farklı mülahazalar neticesinde birtakım tasarruflarda bulunabilir." cevabını verdi.

İşte Kalın'ın o açıklamaları...

Kabine değişikliği Cumhurbaşkanımızın tasarrufunda

Sayın Cumhurbaşkanımızın sayın Ali Babacan'la bir görüşmesi olmuştur. İçeriğiyle ilgili birtakım iddialar var.Benim şu anda size bilgi vermem uygun olmaz.Bunu uygun gördüğünde sayın Cumhurbaşkanı ne oldu ise onu paylaşırlar. Kabine değişikliği konusunda geçen hafta sayın Cumhurbaşkanımız gayet güzel, net bir cevap verdi. Bu kendi tasarrufunda ve uhdesinde olan konudur. Cumhurbaşkanımız toplumun nabzını en iyi tutan bir siyasi olarak bunun ne zaman ne şekilde yapılacağını kendisi değerlendirilir. Cumhurbaşkanımız siyasi hayatında istişarelere önem veren bir liderdir ama bunun kendi tabiriyle sipariş üzerine, kampanyalarla ve birtakım baskılarla olmayacağı aşikar olsa gerektir. Ama bugün itibarıyla böyle bir şey gündemimizde yok. Ama kendisi farklı mülahazalar neticesinde birtakım tasarruflarda bulunabilir. Bakanlar sayın Cumhurbaşkanımızın yakın mesai arkadaşlarıdır. Devletin ve millete hizmet için farklı görevleri üstlenmiş kurumlarımızdır. Bu liste yayınlandı, şu liste yayınlandı gibi şeylere itibar edilmemesi isabetli olur.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 19:54
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