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Cumhurbaşkanlığı'ndan 'ekonomik darbe' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Türk milletinin feraseti, Cumhurbaşkanımızın liderliği ile bu ekonomik darbe girişimini de savuşturuyoruz."

16 Ağustos 2018 Perşembe 09:20
Cumhurbaşkanlığı'ndan 'ekonomik darbe' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı açıklamada: "Türk milletinin feraseti, Cumhurbaşkanımızın liderliği ile bu ekonomik darbe girişimini de savuşturuyoruz. Bu süreçte bu aziz millet, yanında duranları da, karşısında yer alanları da unutmaz." dedi.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 09:20
  1. Cumhurbaşkanlığı
  2. iletişim merkezi
  3. Türk Milleti
  4. ekonomik darbe

YORUM YAZ

  • kiowakiowa1 sa önce
    ekonomik saldırı ile dövizin yükselişini fırsat bilen fırsatçılar hemen hemen iğneden ipliğe her şeye zam yaptılar, oahalanmayan şey klamadı..pekiii döviz düştüğü zamanda fiyatlar düşecekmi sanki????elbette hayır...maalesef içimizdeki fırsatçıları ve trumpları yola getirmek lazım...bunlar öyle tiplerki dözviz yükselmeye başladı ertesi günden yani 11 ağustostan itibaren her şeye en aaz %25 den başlayan ve %100 e varan zamlar yapıldı...işte bunları cezalandırmak lazım..devletimiz bunlara gerekeni yapmalıdır...tehlikenin önemli bir ayağıda içerideki hainler ve fırsatçılardır..
  • bakibaki1 sa önce
    mazota benzine lpg ye %9 zam geldi
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