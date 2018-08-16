Cumhurbaşkanlığı'ndan 'ekonomik darbe' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı açıklamada: "Türk milletinin feraseti, Cumhurbaşkanımızın liderliği ile bu ekonomik darbe girişimini de savuşturuyoruz. Bu süreçte bu aziz millet, yanında duranları da, karşısında yer alanları da unutmaz." dedi.