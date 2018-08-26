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Beştepe'den duygulandıran 'Malazgirt Zaferi' videosu

Cumhurbaşkanlığınca Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü ve Zafer Haftası dolayısıyla hazırlanan video sosyal medya hesabından paylaşıldı.

26 Ağustos 2018 Pazar 22:03

Cumhurbaşkanlığının resmi Twitter hesabından "Zafer Haftası" etiketiyle paylaşılan videoda, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Savaşı ile 8 asır sonrasında yine bir ağustos ayında, 7 düvele karşı Anadolu'nun kapılarının düşmana kapatıldığı Dumlupınar Meydan Muharebesi'nin önemine yer verildi.

Malazgirt'te güneşin doğduğu yerde çarpışanların, Hayber'den aldıkları şevk ve heyecanla kat be kat düşmanı yendikleri vurgulanan videoda, Sultan Alparslan'ın "nizamı alem" diyen kahramanların, Mustafa Kemal Paşa'nın ise "vatan için, hürriyet için şahadeti arzulayıp, garbın zırhını kıranların" başında olduğu anlatıldı.

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın "Korkma" ifadesi ve Hz. Ali'nin kılıcına da yer verilen videonun sonunda, "Milli Zafer Haftamızı kutluyoruz" cümlesi yer aldı.

Paylaşımda ise "Zafer Haftası vesilesiyle tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 22:03
  1. malazgirt zaferi
  2. Cumhurbaşkanlığı
  3. video

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