0553 313 94 23

Suriye Koordinasyon Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirildi

Suriye Koordinasyon Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı.

04 Eylül 2018 Salı 19:17
Suriye Koordinasyon Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirildi

Suriye Koordinasyon Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, 15 bakan yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı, AFAD, MİT ve Diyanet İşleri Başkanlığından yetkililer katıldı. Toplantıda, Bakanlıkların ve ilgili kurumların Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan bölgelerdeki faaliyetlerinde gelinen son durum ele alındı. Bakanlık ve kurum yetkililerinin bölgede yaptıkları faaliyetlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a brifing sunduğu toplantıda, ortaya çıkan sorunlara ilişkin alınan ve alınacak tedbirler değerlendirildi.

Toplantıda, Avrupa Birliği tarafından Suriyeli mülteciler için Türkiye'ye verilmesi beklenen ikinci 3 milyar avroluk paketin nasıl değerlendirileceğine ilişkin öneriler tartışıldı.

 

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 19:17
  1. Suriye Koordinasyon Toplantısı
  2. Fuat Oktay
  3. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Battı' denen şirkete milyarlarca dolar akacak
    1. 'Battı' denen şirkete milyarlarca..
    2. Beştepe'de Suriye Koordinasyon..
    3. Belarus'tan açıklama geldi: Türk..
    4. Apple'ın merak edilen yeni tasarımı..
    5. Destici'den ittifak açıklaması: Bu..
    6. Erkekler hastalanınca çok nazlı oluyor!
    7. KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019..
    8. Hakim savcı alımı son dakika Adalet..
    9. Galatasaray'ın Avrupa Lig'i kadrosu
    10. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi kadrosu..
    11. 40 yıllık hatırı kadar zararı da var!
    12. 'Pembe ayıcıklı' Buse yakalandı:..
    13. Durdurulan 2 araçtan binlerce litre..
    14. Kasık ağrısı hastalık belirtisi!
    15. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici:..
    16. Başkan Erdoğan'dan telefon görüşmesi
    17. Borsa günü düşüşle kapattı
    18. Doğum için 136 milyar dolar harcadılar
    19. Borsa günü düşüşle kapattı
    20. BDDK uyardı! Dolandırıcıların bu..
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Çakal Carlos'tan korkutan uyarı: Erdoğan'a suikast hazırlığı yapıyorlar
    Çakal Carlos'tan korkutan uyarı: Erdoğan'a suikast hazırlığı yapıyorlar
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Eski Cumhuriyet Savcısı, çöplükte ölü olarak bulundu
    Eski Cumhuriyet Savcısı, çöplükte ölü olarak bulundu
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Güvenlik görevlisinin dikkati hayat kurtardı! 'Karnım ağrıyor dedi ve...'
    Güvenlik görevlisinin dikkati hayat kurtardı! 'Karnım ağrıyor dedi ve...'
    Erdoğan başlattı! İngiltere ve Almanya'dan sonra Çin de harekete geçti
    Erdoğan başlattı! İngiltere ve Almanya'dan sonra Çin de harekete geçti