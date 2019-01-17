Cumhurbaşkanlığı'ndan kritik duyuru! Tarih uzatıldı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ''İletişim Uzman Yardımcılığı Alımı Ön Eleme Sınavı'' başvurularının uzatıldığını açıkladı.

''İletişim Uzman Yardımcılığı Alımı Ön Eleme Sınavı'' başvuruları yoğun talep nedeniyle 20 Ocak 2019 tarihine kadar uzatıldı. Sınav başvurularında yapılan hatalı başvurular nedeniyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 1- Sınava sadece ilan metninde yer alan fakülteler ve bölümlerden başvuru yapılacaktır. 2- İlanda belirtilen fakülte ve bölümler dışında başvuru yapan adayların YÖK’den denklik belgesi alması gerekmektedir. 3- Denklik belgesi olan adaylar, mezun oldukları bölüme denk olan bölümden başvuru yapacaktır. 4- Söz konusu başvurularda alan bilgisi sınavı öncesinde “YÖK Denklik Belgesi” ibraz edilmek zorundadır. 5- Denkliği olmadığı halde başvuru yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır ve sınava alınmayacaktır. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı

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