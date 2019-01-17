0553 313 94 23

Cumhurbaşkanlığı'ndan kritik duyuru! Tarih uzatıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ''İletişim Uzman Yardımcılığı Alımı Ön Eleme Sınavı'' başvurularının uzatıldığını açıkladı.

17 Ocak 2019 Perşembe 17:31
Cumhurbaşkanlığı'ndan kritik duyuru! Tarih uzatıldı

''İletişim Uzman Yardımcılığı Alımı Ön Eleme Sınavı'' başvuruları yoğun talep nedeniyle 20 Ocak 2019 tarihine kadar uzatıldı.

Sınav başvurularında yapılan hatalı başvurular nedeniyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

1- Sınava sadece ilan metninde yer alan fakülteler ve bölümlerden başvuru yapılacaktır.

2- İlanda belirtilen fakülte ve bölümler dışında başvuru yapan adayların YÖK’den denklik belgesi alması gerekmektedir.

3- Denklik belgesi olan adaylar, mezun oldukları bölüme denk olan bölümden başvuru yapacaktır.

4- Söz konusu başvurularda alan bilgisi sınavı öncesinde “YÖK Denklik Belgesi” ibraz edilmek zorundadır.

5- Denkliği olmadığı halde başvuru yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır ve sınava alınmayacaktır.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 17:31
  1. cumhurbaşkanlığı
  2. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
  3. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaybolan 17 yaşındaki Melisa, her yerde aranıyor
    1. Kaybolan 17 yaşındaki Melisa, her..
    2. Yangında mahsur kalan 14 kişi..
    3. Beşiktaşlı Vida'dan Erdoğan'a anlamlı..
    4. Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil..
    5. Havalimanları Yer Hizmetleri..
    6. "Tekstilkent" ile Erzurum'da 4 bin..
    7. Komşular cama bakınca gördüler! 18..
    8. Kazada 4 yakınını kaybeden çocuğun..
    9. Galatasaray, Ozan Kabak'ı KAP'a bildirdi
    10. Bakan Soylu'dan CHP'li isme sert..
    11. 2 kişiyi öldüren kungfucunun 3...
    12. İngiltere ile AB, ayrılığı "mesajla"..
    13. 5 Suriyeli işçinin öldüğü mobilya..
    14. Karayolları yol durumu son dakika!..
    15. Antalya DOB "Çardaş Prensesi"..
    16. Mahkeme tescilledi! Hain Emre 4 ay..
    17. Sivasspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı..
    18. Korkunç olay! Kardeşiyle telefonda..
    19. Soylu'dan "Turkey Expo by Qatar"..
    20. Antik kentteki 2 bin 200 yıllık..
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    CHP-İP ittifakı HDP'li ismi aday gösterdi!
    CHP-İP ittifakı HDP'li ismi aday gösterdi!
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?

    Günün Karikatürü

    17 Ocak 2019
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...
    Şok iddia! "CHP için Abdullah Gül ve Mason Locası devrede"
    Şok iddia! "CHP için Abdullah Gül ve Mason Locası devrede"