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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

06 Eylül 2019 Cuma 14:25
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF0,0620140,61
Allianz Yaşam ve Em. İki.K.D.B.A. EYF0,0450620,58
Anadolu Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF0,0645620,55
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0679550,46
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0272220,43
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF0,0152200,24
Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF0,0132860,15
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0362881,58
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C.Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0311641,00
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0577070,58
Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF0,0291350,58
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port.His. Sen. EYF0,0531860,46
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1085821,17
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0599731,12
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr.EYF0,0737581,12
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ.EYF0,0747870,82
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF0,0513370,80
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,0163600,93
Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,0233000,82
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF0,0107950,69
Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF0,0160310,52
Katılım Em. ve Hay. Den.Katılım Değ. EYF0,0179710,42
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
Vakıf Em. ve Hay. AltınKatılım EYF0,0313030,31
Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF0,0185670,31
BNP Paribas Cardif Em. AltınEYF0,0293240,31
Bereket Em. ve Hay. AltınKatılım EYF0,0303300,31
Ziraat Hayat ve Em. AltınKatılım EYF0,0300130,31
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
Cigna Finans Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF0,0272380,06
Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası Gr. EYF0,0424990,06
Ziraat Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF0,0237490,05
Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF0,0586550,05
Fiba Em. ve Hay. Para PiyasasıEYF0,0202900,05

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 14:25
  1. BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
  2. Fon piyasası

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