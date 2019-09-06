BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF 0,062014 0,61 Allianz Yaşam ve Em. İki.K.D.B.A. EYF 0,045062 0,58 Anadolu Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF 0,064562 0,55 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,067955 0,46 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,027222 0,43 Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF 0,015220 0,24 Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF 0,013286 0,15 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036288 1,58 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C.Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031164 1,00 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,057707 0,58 Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF 0,029135 0,58 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port.His. Sen. EYF 0,053186 0,46 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,108582 1,17 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,059973 1,12 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr.EYF 0,073758 1,12 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ.EYF 0,074787 0,82 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF 0,051337 0,80 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,016360 0,93 Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,023300 0,82 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF 0,010795 0,69 Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF 0,016031 0,52 Katılım Em. ve Hay. Den.Katılım Değ. EYF 0,017971 0,42 Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler Vakıf Em. ve Hay. AltınKatılım EYF 0,031303 0,31 Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF 0,018567 0,31 BNP Paribas Cardif Em. AltınEYF 0,029324 0,31 Bereket Em. ve Hay. AltınKatılım EYF 0,030330 0,31 Ziraat Hayat ve Em. AltınKatılım EYF 0,030013 0,31 Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası Cigna Finans Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF 0,027238 0,06 Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası Gr. EYF 0,042499 0,06 Ziraat Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF 0,023749 0,05 Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF 0,058655 0,05 Fiba Em. ve Hay. Para PiyasasıEYF 0,020290 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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