BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar06 Eylül 2019 Cuma 14:25
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF
|0,062014
|0,61
|Allianz Yaşam ve Em. İki.K.D.B.A. EYF
|0,045062
|0,58
|Anadolu Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF
|0,064562
|0,55
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,067955
|0,46
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,027222
|0,43
|Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015220
|0,24
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF
|0,013286
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,036288
|1,58
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C.Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,031164
|1,00
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,057707
|0,58
|Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF
|0,029135
|0,58
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port.His. Sen. EYF
|0,053186
|0,46
|Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,108582
|1,17
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,059973
|1,12
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr.EYF
|0,073758
|1,12
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ.EYF
|0,074787
|0,82
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF
|0,051337
|0,80
|Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF
|0,016360
|0,93
|Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF
|0,023300
|0,82
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF
|0,010795
|0,69
|Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF
|0,016031
|0,52
|Katılım Em. ve Hay. Den.Katılım Değ. EYF
|0,017971
|0,42
|Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
|Vakıf Em. ve Hay. AltınKatılım EYF
|0,031303
|0,31
|Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF
|0,018567
|0,31
|BNP Paribas Cardif Em. AltınEYF
|0,029324
|0,31
|Bereket Em. ve Hay. AltınKatılım EYF
|0,030330
|0,31
|Ziraat Hayat ve Em. AltınKatılım EYF
|0,030013
|0,31
|Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
|Cigna Finans Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF
|0,027238
|0,06
|Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası Gr. EYF
|0,042499
|0,06
|Ziraat Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF
|0,023749
|0,05
|Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF
|0,058655
|0,05
|Fiba Em. ve Hay. Para PiyasasıEYF
|0,020290
|0,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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