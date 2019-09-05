BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF 0,034569 0,82 BNP Paribas Cardif Em. B.A.EYF 0,054129 0,47 BNP Paribas Cardif Em. B.A.Gr. EYF 0,028807 0,43 MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr.EYF 0,020438 0,42 Garanti Em. Hay. Borç. Araç.Gr. EYF 0,043574 0,40 Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF 0,015184 0,26 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF 0,041683 1,43 Anadolu Hayat Em. His. Sen.EYF 0,118307 1,25 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,023133 1,21 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen.Gr. EYF 0,066677 1,16 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen.EYF 0,067435 1,16 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Katkı EYF 0,017054 1,19 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015932 1,01 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015951 0,93 Allianz Yaşam ve Em. Sürd.His. Sen. EYF 0,024313 0,92 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015867 0,83 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,016209 1,06 Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,023111 1,01 Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF 0,015948 1,01 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF 0,010721 0,90 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din.Değ. Gr. EYF 0,022989 0,43 Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası BNP Paribas Cardif Em. EmanetPara Piyasası EYF 0,043423 0,18 Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası Gr. EYF 0,042475 0,09 BNP Paribas Cardif Em. Bir.Para Piyasası EYF 0,061622 0,09 MetLife Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF 0,024654 0,08 Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF 0,058623 0,08 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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