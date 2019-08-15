BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.AGr. EYF 0,037751 0,71 Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF 0,034592 0,59 BNP Paribas Cardif Em. Bir.K.D.B.A. EYF 0,059772 0,54 Cigna Finans Em. ve Hay.K.B.A. Gr. EYF 0,017816 0,53 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.EYF 0,061480 0,53 Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF 0,013039 0,19 Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF 0,015010 0,17 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035339 0,53 Anadolu Hayat Em. His. Sen.Gr. EYF 0,089324 0,41 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen.EYF 0,117569 0,40 Allianz Hayat Em. His. Sen.EYF 0,103844 0,40 Anadolu Hayat Em. İki. His.Sen. EYF 0,054926 0,40 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar BNP Paribas Cardif Em. KatkıEYF 0,016048 0,79 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por.Değ. EYF 0,012326 0,78 Cigna Finans Em. ve Hay. KatkıEYF 0,016080 0,76 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015845 0,71 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016179 0,70 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Fiba Em. ve Hay. KatılımStand. EYF 0,012685 0,39 Katılım Em. ve Hay. Kamu KiraSert. Katılım EYF 0,011652 0,36 MetLife Em. ve Hay. KatılımStand. EYF 0,016124 0,31 Allianz Yaşam ve Em. KatılımStand. EYF 0,012321 0,31 Katılım Em. ve Hay. KatılımDeğ. Gr. EYF 0,018686 0,31 Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,029741 0,49 Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF 0,026078 0,44 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,027260 0,39 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,027899 0,39 Ziraat Hayat ve Em. AltınKatılım EYF 0,028344 0,36 Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası Fiba Em. ve Hay. Para PiyasasıEYF 0,020078 0,30 Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF 0,058039 0,30 Ziraat Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF 0,023497 0,30 Halk Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF 0,021187 0,30 Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası Gr. EYF 0,042039 0,30 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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