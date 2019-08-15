BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar15 Ağustos 2019 Perşembe 14:44
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.AGr. EYF
|0,037751
|0,71
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF
|0,034592
|0,59
|BNP Paribas Cardif Em. Bir.K.D.B.A. EYF
|0,059772
|0,54
|Cigna Finans Em. ve Hay.K.B.A. Gr. EYF
|0,017816
|0,53
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.EYF
|0,061480
|0,53
|Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF
|0,013039
|0,19
|Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015010
|0,17
|Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,035339
|0,53
|Anadolu Hayat Em. His. Sen.Gr. EYF
|0,089324
|0,41
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen.EYF
|0,117569
|0,40
|Allianz Hayat Em. His. Sen.EYF
|0,103844
|0,40
|Anadolu Hayat Em. İki. His.Sen. EYF
|0,054926
|0,40
|Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
|BNP Paribas Cardif Em. KatkıEYF
|0,016048
|0,79
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por.Değ. EYF
|0,012326
|0,78
|Cigna Finans Em. ve Hay. KatkıEYF
|0,016080
|0,76
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,015845
|0,71
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,016179
|0,70
|Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
|Fiba Em. ve Hay. KatılımStand. EYF
|0,012685
|0,39
|Katılım Em. ve Hay. Kamu KiraSert. Katılım EYF
|0,011652
|0,36
|MetLife Em. ve Hay. KatılımStand. EYF
|0,016124
|0,31
|Allianz Yaşam ve Em. KatılımStand. EYF
|0,012321
|0,31
|Katılım Em. ve Hay. KatılımDeğ. Gr. EYF
|0,018686
|0,31
|Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,029741
|0,49
|Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF
|0,026078
|0,44
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,027260
|0,39
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,027899
|0,39
|Ziraat Hayat ve Em. AltınKatılım EYF
|0,028344
|0,36
|Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para PiyasasıEYF
|0,020078
|0,30
|Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF
|0,058039
|0,30
|Ziraat Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF
|0,023497
|0,30
|Halk Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF
|0,021187
|0,30
|Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası Gr. EYF
|0,042039
|0,30
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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