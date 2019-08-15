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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

15 Ağustos 2019 Perşembe 14:44
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.AGr. EYF0,0377510,71
Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF0,0345920,59
BNP Paribas Cardif Em. Bir.K.D.B.A. EYF0,0597720,54
Cigna Finans Em. ve Hay.K.B.A. Gr. EYF0,0178160,53
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.EYF0,0614800,53
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF0,0130390,19
Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF0,0150100,17
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0353390,53
Anadolu Hayat Em. His. Sen.Gr. EYF0,0893240,41
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen.EYF0,1175690,40
Allianz Hayat Em. His. Sen.EYF0,1038440,40
Anadolu Hayat Em. İki. His.Sen. EYF0,0549260,40
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
BNP Paribas Cardif Em. KatkıEYF0,0160480,79
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por.Değ. EYF0,0123260,78
Cigna Finans Em. ve Hay. KatkıEYF0,0160800,76
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,0158450,71
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,0161790,70
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Fiba Em. ve Hay. KatılımStand. EYF0,0126850,39
Katılım Em. ve Hay. Kamu KiraSert. Katılım EYF0,0116520,36
MetLife Em. ve Hay. KatılımStand. EYF0,0161240,31
Allianz Yaşam ve Em. KatılımStand. EYF0,0123210,31
Katılım Em. ve Hay. KatılımDeğ. Gr. EYF0,0186860,31
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0297410,49
Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF0,0260780,44
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0272600,39
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0278990,39
Ziraat Hayat ve Em. AltınKatılım EYF0,0283440,36
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
Fiba Em. ve Hay. Para PiyasasıEYF0,0200780,30
Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF0,0580390,30
Ziraat Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF0,0234970,30
Halk Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF0,0211870,30
Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası Gr. EYF0,0420390,30

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 14:44
  1. BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
  2. Fon piyasası

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