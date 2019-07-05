BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF 0,032759 0,85 Cigna Finans Em. ve Hay.K.B.A. Gr. EYF 0,017033 0,48 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç.EYF 0,041391 0,45 MetLife Em. ve Hay. K.B.A.Stand. EYF 0,018690 0,45 Cigna Finans Em. ve Hay.K.B.A. EYF 0,025015 0,42 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi BNP Paribas Cardif Em. His.Sen. EYF 0,076999 0,46 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen.EYF 0,065824 0,44 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen.Gr. EYF 0,064936 0,43 Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF 0,044023 0,43 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir.His. Sen. EYF 0,056939 0,42 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015185 0,90 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,016193 0,87 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015167 0,80 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014688 0,74 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015054 0,72 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları AvivaSA Em. ve Hay. KatılımStand. EYF 0,012970 0,21 Allianz Yaşam ve Em. KatılımStand. EYF 0,011808 0,12 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ.Gr. EYF 0,018380 0,10 Garanti Em. Hay. KatılımStand. EYF 0,016067 0,08 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat.Bank. Kat. Değ. EYF 0,010004 0,05 Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası Allianz Hayat Em. Emanet ParaPiyasası EYF 0,046844 0,06 Aegon Emeklilik ve Hay. ParaPiyasası EYF 0,054606 0,06 BNP Paribas Cardif Em. Bir.Para Piyasası EYF 0,059444 0,06 Garanti Em. Hay. Para PiyasasıEYF 0,063132 0,06 Fiba Em. ve Hay. Para PiyasasıEYF 0,019571 0,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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