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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

05 Temmuz 2019 Cuma 14:46
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF0,0327590,85
Cigna Finans Em. ve Hay.K.B.A. Gr. EYF0,0170330,48
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç.EYF0,0413910,45
MetLife Em. ve Hay. K.B.A.Stand. EYF0,0186900,45
Cigna Finans Em. ve Hay.K.B.A. EYF0,0250150,42
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
BNP Paribas Cardif Em. His.Sen. EYF0,0769990,46
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen.EYF0,0658240,44
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen.Gr. EYF0,0649360,43
Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF0,0440230,43
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir.His. Sen. EYF0,0569390,42
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0151850,90
NN Hay. Em. Katkı EYF0,0161930,87
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0151670,80
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,0146880,74
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,0150540,72
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. KatılımStand. EYF0,0129700,21
Allianz Yaşam ve Em. KatılımStand. EYF0,0118080,12
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ.Gr. EYF0,0183800,10
Garanti Em. Hay. KatılımStand. EYF0,0160670,08
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat.Bank. Kat. Değ. EYF0,0100040,05
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
Allianz Hayat Em. Emanet ParaPiyasası EYF0,0468440,06
Aegon Emeklilik ve Hay. ParaPiyasası EYF0,0546060,06
BNP Paribas Cardif Em. Bir.Para Piyasası EYF0,0594440,06
Garanti Em. Hay. Para PiyasasıEYF0,0631320,06
Fiba Em. ve Hay. Para PiyasasıEYF0,0195710,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 14:46
  1. BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
  2. Fon piyasası

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