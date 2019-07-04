BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF 0,032483 0,73 Cigna Finans Em. ve Hay.K.B.A. Gr. EYF 0,016951 0,41 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç.EYF 0,025602 0,41 Garanti Em. Hay. Borç. Araç.Gr. EYF 0,041171 0,40 Cigna Finans Em. ve Hay.K.B.A. EYF 0,024911 0,36 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015049 0,66 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015047 0,61 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,016053 0,58 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015861 0,58 Cigna Finans Em. ve Hay. KatkıEYF 0,015299 0,56 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kamu KiraSert. Katılım EYF 0,011112 0,21 Fiba Em. ve Hay. KatılımStand. EYF 0,012226 0,19 Garanti Em. Hay. KatılımStand. EYF 0,016054 0,11 Bereket Em. ve Hay. Muh.Katılım Değ. EYF 0,020367 0,08 Anadolu Hayat Em. KatılımStand. EYF 0,019258 0,07 Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,026497 1,55 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016828 1,54 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027897 1,54 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,027119 1,54 Vakıf Em. ve Hay. AltınKatılım EYF 0,028789 1,52 Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası Halk Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF 0,020645 0,07 Fiba Em. ve Hay. Para PiyasasıEYF 0,019559 0,07 Allianz Yaşam ve Em. ParaPiyasası EYF 0,060844 0,07 Ziraat Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF 0,022895 0,07 Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF 0,056537 0,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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