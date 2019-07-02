BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF 0,032260 0,66 Cigna Finans Em. ve Hay.K.B.A. Gr. EYF 0,016898 0,61 MetLife Em. ve Hay. K.B.A.Stand. EYF 0,018557 0,55 BNP Paribas Cardif Em. B.A.Gr. EYF 0,027109 0,47 BNP Paribas Cardif Em. B.A.EYF 0,051090 0,46 Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF 0,014815 1,16 Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF 0,013050 0,13 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,057914 4,21 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port.His. Sen. EYF 0,051158 3,67 Aegon Emeklilik ve Hay. His.Sen. EYF 0,091853 3,59 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen.EYF 0,019536 3,52 Halk Hayat ve Em. His. Sen.EYF 0,018853 3,52 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd.His. Sen. EYF 0,024392 3,40 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ.EYF 0,020523 2,62 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,011344 2,60 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ.Gr. EYF 0,026697 2,01 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ.EYF 0,019421 1,80 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,015601 2,15 Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,022393 2,11 Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF 0,016043 1,78 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF 0,010726 1,76 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ.EYF 0,018098 0,91 Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası Allianz Yaşam ve Em. ParaPiyasası EYF 0,060774 0,08 Fiba Em. ve Hay. Para PiyasasıEYF 0,019537 0,08 Ziraat Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF 0,022868 0,08 Halk Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF 0,020620 0,08 Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF 0,056470 0,08 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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