BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar02 Temmuz 2019 Salı 14:16
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF
|0,032260
|0,66
|Cigna Finans Em. ve Hay.K.B.A. Gr. EYF
|0,016898
|0,61
|MetLife Em. ve Hay. K.B.A.Stand. EYF
|0,018557
|0,55
|BNP Paribas Cardif Em. B.A.Gr. EYF
|0,027109
|0,47
|BNP Paribas Cardif Em. B.A.EYF
|0,051090
|0,46
|Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014815
|1,16
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF
|0,013050
|0,13
|Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,057914
|4,21
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port.His. Sen. EYF
|0,051158
|3,67
|Aegon Emeklilik ve Hay. His.Sen. EYF
|0,091853
|3,59
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen.EYF
|0,019536
|3,52
|Halk Hayat ve Em. His. Sen.EYF
|0,018853
|3,52
|Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd.His. Sen. EYF
|0,024392
|3,40
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ.EYF
|0,020523
|2,62
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,011344
|2,60
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ.Gr. EYF
|0,026697
|2,01
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ.EYF
|0,019421
|1,80
|Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF
|0,015601
|2,15
|Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF
|0,022393
|2,11
|Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF
|0,016043
|1,78
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF
|0,010726
|1,76
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ.EYF
|0,018098
|0,91
|Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
|Allianz Yaşam ve Em. ParaPiyasası EYF
|0,060774
|0,08
|Fiba Em. ve Hay. Para PiyasasıEYF
|0,019537
|0,08
|Ziraat Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF
|0,022868
|0,08
|Halk Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF
|0,020620
|0,08
|Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF
|0,056470
|0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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