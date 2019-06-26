BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr.EYF 0,050200 1,38 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033203 1,37 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,046800 1,33 BNP Paribas Cardif Em. Bir.K.D.B.A. EYF 0,060824 1,30 Anadolu Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF 0,081314 1,28 Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF 0,013016 0,60 Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF 0,014557 0,47 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF 0,027732 1,04 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039021 0,55 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,027949 0,51 Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF 0,043337 0,51 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,054925 0,46 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ.EYF 0,075041 0,81 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,106884 0,67 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF 0,032586 0,67 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr.EYF 0,072557 0,66 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,058827 0,62 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020380 0,87 Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,015098 0,77 Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,021674 0,72 Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF 0,015538 0,68 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF 0,010407 0,54 Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,017332 2,27 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,028725 2,26 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,027966 2,24 Anadolu Hayat Em. AltınKatılım EYF 0,027578 2,24 Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF 0,026125 2,22 Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası Cigna Finans Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF 0,026159 0,07 BNP Paribas Cardif Em. EmanetPara Piyasası EYF 0,041854 0,06 Allianz Hayat Em. Emanet ParaPiyasası EYF 0,046584 0,06 Halk Hayat ve Em. Emanet ParaPiyasası EYF 0,018724 0,06 Allianz Yaşam ve Em. EmanetPara Piyasası EYF 0,044032 0,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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