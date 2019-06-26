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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

26 Haziran 2019 Çarşamba 15:13
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr.EYF0,0502001,38
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0332031,37
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0468001,33
BNP Paribas Cardif Em. Bir.K.D.B.A. EYF0,0608241,30
Anadolu Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF0,0813141,28
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF0,0130160,60
Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF0,0145570,47
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF0,0277321,04
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0390210,55
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0279490,51
Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF0,0433370,51
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0549250,46
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ.EYF0,0750410,81
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1068840,67
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF0,0325860,67
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr.EYF0,0725570,66
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0588270,62
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0203800,87
Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,0150980,77
Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,0216740,72
Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF0,0155380,68
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF0,0104070,54
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF0,0173322,27
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0287252,26
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0279662,24
Anadolu Hayat Em. AltınKatılım EYF0,0275782,24
Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF0,0261252,22
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
Cigna Finans Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF0,0261590,07
BNP Paribas Cardif Em. EmanetPara Piyasası EYF0,0418540,06
Allianz Hayat Em. Emanet ParaPiyasası EYF0,0465840,06
Halk Hayat ve Em. Emanet ParaPiyasası EYF0,0187240,06
Allianz Yaşam ve Em. EmanetPara Piyasası EYF0,0440320,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 15:13
  1. BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
  2. Fon piyasası

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