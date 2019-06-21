BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF 0,031334 3,04 Cigna Finans Em. ve Hay.K.B.A. Gr. EYF 0,016568 1,92 MetLife Em. ve Hay. K.B.A.Stand. EYF 0,018151 1,79 Allianz Yaşam ve Em. Borç.Araç. EYF 0,062670 1,77 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç.EYF 0,040213 1,73 Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF 0,014382 0,21 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF 0,027242 0,75 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,103149 0,36 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,053712 0,35 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port.His. Sen. EYF 0,048011 0,35 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr.EYF 0,023879 0,35 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015246 2,93 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,014451 2,91 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,015378 2,82 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014167 2,81 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,014403 2,80 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ.Gr. EYF 0,018074 5,44 Bereket Em. ve Hay. KatılımStand. EYF 0,015803 0,32 Halk Hayat ve Em. KatılımStand. EYF 0,015886 0,28 Garanti Em. Hay. KatılımStand. EYF 0,015777 0,24 Anadolu Hayat Em. KatılımStand. EYF 0,018990 0,23 Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,026235 0,78 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,026854 0,75 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016649 0,68 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027595 0,67 Bereket Em. ve Hay. AltınKatılım EYF 0,027601 0,67 Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası Allianz Hayat Em. ParaPiyasası EYF 0,058939 0,12 Allianz Yaşam ve Em. ParaPiyasası EYF 0,060307 0,11 Halk Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF 0,020459 0,11 Ziraat Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF 0,022692 0,11 Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF 0,056038 0,11 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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