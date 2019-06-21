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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

21 Haziran 2019 Cuma 14:39
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF0,0313343,04
Cigna Finans Em. ve Hay.K.B.A. Gr. EYF0,0165681,92
MetLife Em. ve Hay. K.B.A.Stand. EYF0,0181511,79
Allianz Yaşam ve Em. Borç.Araç. EYF0,0626701,77
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç.EYF0,0402131,73
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF0,0143820,21
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF0,0272420,75
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,1031490,36
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0537120,35
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port.His. Sen. EYF0,0480110,35
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr.EYF0,0238790,35
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,0152462,93
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0144512,91
NN Hay. Em. Katkı EYF0,0153782,82
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF0,0141672,81
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0144032,80
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ.Gr. EYF0,0180745,44
Bereket Em. ve Hay. KatılımStand. EYF0,0158030,32
Halk Hayat ve Em. KatılımStand. EYF0,0158860,28
Garanti Em. Hay. KatılımStand. EYF0,0157770,24
Anadolu Hayat Em. KatılımStand. EYF0,0189900,23
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0262350,78
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0268540,75
NN Hay. Em. Altın EYF0,0166490,68
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0275950,67
Bereket Em. ve Hay. AltınKatılım EYF0,0276010,67
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
Allianz Hayat Em. ParaPiyasası EYF0,0589390,12
Allianz Yaşam ve Em. ParaPiyasası EYF0,0603070,11
Halk Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF0,0204590,11
Ziraat Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF0,0226920,11
Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF0,0560380,11

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 14:39
  1. BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
  2. Fon piyasası

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