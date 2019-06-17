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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

17 Haziran 2019 Pazartesi 15:25
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0549010,77
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.EYF0,0373460,72
NN Hay. Em. Değ. EYF0,0527550,69
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ.EYF0,0411130,68
BNP Paribas Cardif Em. İki.K.D.B.A. EYF0,0650350,64
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF0,0128970,64
Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF0,0140930,26
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF0,0259330,75
Anadolu Hayat Em. His. Sen.Gr. EYF0,0805310,59
Anadolu Hayat Em. İki. His.Sen. EYF0,0496030,58
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen.EYF0,1061510,58
Allianz Hayat Em. His. Sen.EYF0,0937600,58
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF0,0324880,59
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr.EYF0,0710480,48
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0188290,42
Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ.Gr. EYF0,0145620,41
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0574320,38
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0204680,94
Katılım Em. ve Hay. KatılımDeğ. Gr. EYF0,0182240,42
Garanti Em. Hay. Katılım Din.Değ. EYF0,0216770,39
Bereket Em. ve Hay. Muh.Katılım Değ. EYF0,0201900,35
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ.Gr. EYF0,0179230,34
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0286691,93
NN Hay. Em. Altın EYF0,0167091,89
Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF0,0251671,88
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0276941,88
Anadolu Hayat Em. AltınKatılım EYF0,0265871,85
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
Allianz Yaşam ve Em. ParaPiyasası EYF0,0601170,20
Allianz Hayat Em. ParaPiyasası EYF0,0587520,20
Halk Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF0,0203950,20
Cigna Finans Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF0,0260070,20
Ziraat Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF0,0226220,19

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 15:25
  1. BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
  2. fonlar

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