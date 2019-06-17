BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,054901 0,77 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.EYF 0,037346 0,72 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,052755 0,69 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ.EYF 0,041113 0,68 BNP Paribas Cardif Em. İki.K.D.B.A. EYF 0,065035 0,64 Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF 0,012897 0,64 Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF 0,014093 0,26 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF 0,025933 0,75 Anadolu Hayat Em. His. Sen.Gr. EYF 0,080531 0,59 Anadolu Hayat Em. İki. His.Sen. EYF 0,049603 0,58 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen.EYF 0,106151 0,58 Allianz Hayat Em. His. Sen.EYF 0,093760 0,58 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF 0,032488 0,59 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr.EYF 0,071048 0,48 Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,018829 0,42 Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ.Gr. EYF 0,014562 0,41 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,057432 0,38 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020468 0,94 Katılım Em. ve Hay. KatılımDeğ. Gr. EYF 0,018224 0,42 Garanti Em. Hay. Katılım Din.Değ. EYF 0,021677 0,39 Bereket Em. ve Hay. Muh.Katılım Değ. EYF 0,020190 0,35 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ.Gr. EYF 0,017923 0,34 Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,028669 1,93 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016709 1,89 Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF 0,025167 1,88 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027694 1,88 Anadolu Hayat Em. AltınKatılım EYF 0,026587 1,85 Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası Allianz Yaşam ve Em. ParaPiyasası EYF 0,060117 0,20 Allianz Hayat Em. ParaPiyasası EYF 0,058752 0,20 Halk Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF 0,020395 0,20 Cigna Finans Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF 0,026007 0,20 Ziraat Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF 0,022622 0,19 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)





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