BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF 0,030388 0,70 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ.EYF 0,040834 0,38 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.EYF 0,037080 0,36 NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,057085 0,35 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,016029 0,33 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF 0,033254 0,76 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038591 0,62 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012419 1,06 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014852 0,64 Aegon Emeklilik ve Hay. KatkıEYF 0,013773 0,61 BNP Paribas Cardif Em. KatkıEYF 0,014215 0,53 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF 0,050064 0,45 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020278 0,58 Bereket Em. ve Hay. Muh.Katılım Değ. EYF 0,020120 0,08 Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,026452 0,74 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,025844 0,74 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016399 0,73 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027183 0,73 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,028987 0,71 Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası Allianz Hayat Em. Emanet ParaPiyasası EYF 0,046229 0,07 Allianz Yaşam ve Em. ParaPiyasası EYF 0,059996 0,07 Allianz Hayat Em. ParaPiyasası EYF 0,058636 0,06 Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası Gr. EYF 0,040407 0,06 Halk Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF 0,020355 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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