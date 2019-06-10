BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF 0,061896 1,31 Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF 0,029312 1,30 Anadolu Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF 0,064681 1,27 Allianz Yaşam ve Em. İki.K.D.B.A. EYF 0,044985 1,24 Cigna Finans Em. ve Hay.K.B.A. Gr. EYF 0,015944 1,03 Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF 0,014189 1,74 Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF 0,012870 0,82 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,052248 4,19 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port.His. Sen. EYF 0,047232 3,98 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen.EYF 0,108594 3,91 Allianz Hayat Em. His. Sen.EYF 0,095919 3,91 Anadolu Hayat Em. İki. His.Sen. EYF 0,050747 3,91 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd.His. Sen. EYF 0,022663 3,85 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ.EYF 0,019474 3,61 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010645 2,90 NN Hay. Em. Karma EYF 0,097829 2,59 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ.Gr. EYF 0,025382 2,59 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF 0,015091 2,64 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF 0,010080 2,60 Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,014742 1,90 Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,021194 1,84 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den.Değ. EYF 0,020390 1,26 Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,016382 2,46 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027154 2,44 Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF 0,024711 2,44 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,028149 2,41 BNP Paribas Cardif Em. AltınEYF 0,026227 2,39 Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası Cigna Finans Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF 0,025891 0,20 Anadolu Hayat Em. ParaPiyasası EYF 0,057917 0,20 Garanti Em. Hay. Para PiyasasıEYF 0,062095 0,20 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. ParaPiyasası EYF 0,055153 0,20 Allianz Yaşam ve Em. ParaPiyasası EYF 0,059829 0,20 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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