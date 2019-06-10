BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar10 Haziran 2019 Pazartesi 15:06
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF
|0,061896
|1,31
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF
|0,029312
|1,30
|Anadolu Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF
|0,064681
|1,27
|Allianz Yaşam ve Em. İki.K.D.B.A. EYF
|0,044985
|1,24
|Cigna Finans Em. ve Hay.K.B.A. Gr. EYF
|0,015944
|1,03
|Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014189
|1,74
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF
|0,012870
|0,82
|Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,052248
|4,19
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port.His. Sen. EYF
|0,047232
|3,98
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen.EYF
|0,108594
|3,91
|Allianz Hayat Em. His. Sen.EYF
|0,095919
|3,91
|Anadolu Hayat Em. İki. His.Sen. EYF
|0,050747
|3,91
|Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd.His. Sen. EYF
|0,022663
|3,85
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ.EYF
|0,019474
|3,61
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,010645
|2,90
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,097829
|2,59
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ.Gr. EYF
|0,025382
|2,59
|Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF
|0,015091
|2,64
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF
|0,010080
|2,60
|Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF
|0,014742
|1,90
|Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF
|0,021194
|1,84
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den.Değ. EYF
|0,020390
|1,26
|Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,016382
|2,46
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,027154
|2,44
|Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF
|0,024711
|2,44
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,028149
|2,41
|BNP Paribas Cardif Em. AltınEYF
|0,026227
|2,39
|Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
|Cigna Finans Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF
|0,025891
|0,20
|Anadolu Hayat Em. ParaPiyasası EYF
|0,057917
|0,20
|Garanti Em. Hay. Para PiyasasıEYF
|0,062095
|0,20
|AvivaSA Em. Ve Hay. İki. ParaPiyasası EYF
|0,055153
|0,20
|Allianz Yaşam ve Em. ParaPiyasası EYF
|0,059829
|0,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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