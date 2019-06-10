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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

10 Haziran 2019 Pazartesi 15:06
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF0,0618961,31
Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF0,0293121,30
Anadolu Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF0,0646811,27
Allianz Yaşam ve Em. İki.K.D.B.A. EYF0,0449851,24
Cigna Finans Em. ve Hay.K.B.A. Gr. EYF0,0159441,03
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF0,0141891,74
Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF0,0128700,82
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0522484,19
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port.His. Sen. EYF0,0472323,98
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen.EYF0,1085943,91
Allianz Hayat Em. His. Sen.EYF0,0959193,91
Anadolu Hayat Em. İki. His.Sen. EYF0,0507473,91
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd.His. Sen. EYF0,0226633,85
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ.EYF0,0194743,61
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0106452,90
NN Hay. Em. Karma EYF0,0978292,59
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ.Gr. EYF0,0253822,59
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF0,0150912,64
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF0,0100802,60
Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,0147421,90
Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,0211941,84
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den.Değ. EYF0,0203901,26
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF0,0163822,46
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0271542,44
Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF0,0247112,44
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0281492,41
BNP Paribas Cardif Em. AltınEYF0,0262272,39
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
Cigna Finans Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF0,0258910,20
Anadolu Hayat Em. ParaPiyasası EYF0,0579170,20
Garanti Em. Hay. Para PiyasasıEYF0,0620950,20
AvivaSA Em. Ve Hay. İki. ParaPiyasası EYF0,0551530,20
Allianz Yaşam ve Em. ParaPiyasası EYF0,0598290,20

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 15:06
  1. BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
  2. Fon piyasası

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