BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF 0,091294 0,43 BNP Paribas Cardif Em. Bir.K.D.B.A. EYF 0,059443 0,43 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.EYF 0,061096 0,42 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,045978 0,42 Anadolu Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF 0,079296 0,39 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF 0,044520 1,28 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039574 0,79 AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF 0,033697 0,30 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir.His. Sen. EYF 0,052069 0,13 MetLife Em. ve Hay. His. Sen.EYF 0,023624 0,04 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. KatılımKatkı EYF 0,011454 0,67 Fiba Em. ve Hay. Katılım KatkıEYF 0,012508 0,62 Axa Hayat ve Em. Katılım KatkıEYF 0,018076 0,49 MetLife Em. ve Hay. KatılımKatkı EYF 0,015089 0,47 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr.EYF 0,073257 0,45 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Anadolu Hayat Em. KatılımStand. EYF 0,018651 0,46 AvivaSA Em. ve Hay. KatılımStand. EYF 0,012505 0,41 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ.Gr. EYF 0,017895 0,36 Vakıf Em. ve Hay. KatılımStand. EYF 0,021906 0,35 Allianz Yaşam ve Em. KatılımStand. EYF 0,011444 0,32 Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler BNP Paribas Cardif Em. AltınEYF 0,025667 0,34 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,028213 0,33 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016025 0,32 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,026562 0,32 Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF 0,016186 0,31 Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası BNP Paribas Cardif Em. EmanetPara Piyasası EYF 0,040355 0,07 Allianz Hayat Em. Emanet ParaPiyasası EYF 0,044890 0,07 Allianz Hayat Em. ParaPiyasası EYF 0,056930 0,07 Halk Hayat ve Em. Emanet ParaPiyasası EYF 0,018048 0,07 Garanti Em. Hay. Para PiyasasıEYF 0,060458 0,07 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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