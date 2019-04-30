BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar30 Nisan 2019 Salı 14:54
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF
|0,091294
|0,43
|BNP Paribas Cardif Em. Bir.K.D.B.A. EYF
|0,059443
|0,43
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.EYF
|0,061096
|0,42
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,045978
|0,42
|Anadolu Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF
|0,079296
|0,39
|Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF
|0,044520
|1,28
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,039574
|0,79
|AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033697
|0,30
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir.His. Sen. EYF
|0,052069
|0,13
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen.EYF
|0,023624
|0,04
|Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. KatılımKatkı EYF
|0,011454
|0,67
|Fiba Em. ve Hay. Katılım KatkıEYF
|0,012508
|0,62
|Axa Hayat ve Em. Katılım KatkıEYF
|0,018076
|0,49
|MetLife Em. ve Hay. KatılımKatkı EYF
|0,015089
|0,47
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr.EYF
|0,073257
|0,45
|Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
|Anadolu Hayat Em. KatılımStand. EYF
|0,018651
|0,46
|AvivaSA Em. ve Hay. KatılımStand. EYF
|0,012505
|0,41
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ.Gr. EYF
|0,017895
|0,36
|Vakıf Em. ve Hay. KatılımStand. EYF
|0,021906
|0,35
|Allianz Yaşam ve Em. KatılımStand. EYF
|0,011444
|0,32
|Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
|BNP Paribas Cardif Em. AltınEYF
|0,025667
|0,34
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,028213
|0,33
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,016025
|0,32
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,026562
|0,32
|Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF
|0,016186
|0,31
|Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
|BNP Paribas Cardif Em. EmanetPara Piyasası EYF
|0,040355
|0,07
|Allianz Hayat Em. Emanet ParaPiyasası EYF
|0,044890
|0,07
|Allianz Hayat Em. ParaPiyasası EYF
|0,056930
|0,07
|Halk Hayat ve Em. Emanet ParaPiyasası EYF
|0,018048
|0,07
|Garanti Em. Hay. Para PiyasasıEYF
|0,060458
|0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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