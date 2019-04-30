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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

30 Nisan 2019 Salı 14:54
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF0,0912940,43
BNP Paribas Cardif Em. Bir.K.D.B.A. EYF0,0594430,43
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.EYF0,0610960,42
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0459780,42
Anadolu Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF0,0792960,39
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF0,0445201,28
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0395740,79
AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF0,0336970,30
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir.His. Sen. EYF0,0520690,13
MetLife Em. ve Hay. His. Sen.EYF0,0236240,04
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. KatılımKatkı EYF0,0114540,67
Fiba Em. ve Hay. Katılım KatkıEYF0,0125080,62
Axa Hayat ve Em. Katılım KatkıEYF0,0180760,49
MetLife Em. ve Hay. KatılımKatkı EYF0,0150890,47
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr.EYF0,0732570,45
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Anadolu Hayat Em. KatılımStand. EYF0,0186510,46
AvivaSA Em. ve Hay. KatılımStand. EYF0,0125050,41
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ.Gr. EYF0,0178950,36
Vakıf Em. ve Hay. KatılımStand. EYF0,0219060,35
Allianz Yaşam ve Em. KatılımStand. EYF0,0114440,32
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
BNP Paribas Cardif Em. AltınEYF0,0256670,34
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0282130,33
NN Hay. Em. Altın EYF0,0160250,32
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0265620,32
Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF0,0161860,31
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
BNP Paribas Cardif Em. EmanetPara Piyasası EYF0,0403550,07
Allianz Hayat Em. Emanet ParaPiyasası EYF0,0448900,07
Allianz Hayat Em. ParaPiyasası EYF0,0569300,07
Halk Hayat ve Em. Emanet ParaPiyasası EYF0,0180480,07
Garanti Em. Hay. Para PiyasasıEYF0,0604580,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 14:54
  1. BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
  2. Fon piyasası

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