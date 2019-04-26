BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.EYF 0,036983 0,22 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,054097 0,22 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ.EYF 0,040222 0,15 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ.EYF 0,059012 0,06 Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A.Gr. EYF 0,018287 0,06 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF 0,033299 0,31 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012426 0,41 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ.Gr. EYF 0,015334 0,27 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF 0,032060 0,21 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr.EYF 0,072880 0,16 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,107512 0,15 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020330 0,40 Bereket Em. ve Hay. Muh.Katılım Değ. EYF 0,019730 0,20 Katılım Em. ve Hay. KatılımDeğ. Gr. EYF 0,017931 0,05 Katılım Em. ve Hay. Den.Katılım Değ. EYF 0,016679 0,01 Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,025587 0,96 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,024990 0,95 NN Hay. Em. Altın EYF 0,015872 0,93 Anadolu Hayat Em. AltınKatılım EYF 0,025262 0,92 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,026308 0,92 Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir.Para Piyasası EYF 0,056982 0,07 Anadolu Hayat Em. ParaPiyasası EYF 0,056238 0,07 Halk Hayat ve Em. Emanet ParaPiyasası EYF 0,018001 0,07 Allianz Hayat Em. Emanet ParaPiyasası EYF 0,044776 0,06 Fiba Em. ve Hay. Para PiyasasıEYF 0,018700 0,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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