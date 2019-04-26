BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar26 Nisan 2019 Cuma 15:03
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.EYF
|0,036983
|0,22
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,054097
|0,22
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ.EYF
|0,040222
|0,15
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ.EYF
|0,059012
|0,06
|Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A.Gr. EYF
|0,018287
|0,06
|Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033299
|0,31
|Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012426
|0,41
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ.Gr. EYF
|0,015334
|0,27
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF
|0,032060
|0,21
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr.EYF
|0,072880
|0,16
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,107512
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020330
|0,40
|Bereket Em. ve Hay. Muh.Katılım Değ. EYF
|0,019730
|0,20
|Katılım Em. ve Hay. KatılımDeğ. Gr. EYF
|0,017931
|0,05
|Katılım Em. ve Hay. Den.Katılım Değ. EYF
|0,016679
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,025587
|0,96
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,024990
|0,95
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,015872
|0,93
|Anadolu Hayat Em. AltınKatılım EYF
|0,025262
|0,92
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,026308
|0,92
|Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
|BNP Paribas Cardif Em. Bir.Para Piyasası EYF
|0,056982
|0,07
|Anadolu Hayat Em. ParaPiyasası EYF
|0,056238
|0,07
|Halk Hayat ve Em. Emanet ParaPiyasası EYF
|0,018001
|0,07
|Allianz Hayat Em. Emanet ParaPiyasası EYF
|0,044776
|0,06
|Fiba Em. ve Hay. Para PiyasasıEYF
|0,018700
|0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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