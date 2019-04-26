0553 313 94 23

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

26 Nisan 2019 Cuma 15:03
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.EYF0,0369830,22
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0540970,22
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ.EYF0,0402220,15
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ.EYF0,0590120,06
Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A.Gr. EYF0,0182870,06
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF0,0332990,31
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0124260,41
Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ.Gr. EYF0,0153340,27
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF0,0320600,21
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr.EYF0,0728800,16
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1075120,15
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0203300,40
Bereket Em. ve Hay. Muh.Katılım Değ. EYF0,0197300,20
Katılım Em. ve Hay. KatılımDeğ. Gr. EYF0,0179310,05
Katılım Em. ve Hay. Den.Katılım Değ. EYF0,0166790,01
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0255870,96
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0249900,95
NN Hay. Em. Altın EYF0,0158720,93
Anadolu Hayat Em. AltınKatılım EYF0,0252620,92
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0263080,92
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
BNP Paribas Cardif Em. Bir.Para Piyasası EYF0,0569820,07
Anadolu Hayat Em. ParaPiyasası EYF0,0562380,07
Halk Hayat ve Em. Emanet ParaPiyasası EYF0,0180010,07
Allianz Hayat Em. Emanet ParaPiyasası EYF0,0447760,06
Fiba Em. ve Hay. Para PiyasasıEYF0,0187000,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 15:03
  1. BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
  2. Fon piyasası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
    1. Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
    2. İslahiye’de ev yangını korkuttu
    3. Sri Lanka’da halka cami ve..
    4. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    5. Binali Yıldırım: “Sizin güveninize..
    6. Prof. uyardı! 'Antibiyotik direnci..
    7. "Hiç kimse din eğitimi aldığı için..
    8. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    9. En fazla kaybettiren BES fonları
    10. En fazla kazandıran BES fonları
    11. Dünya Motokros Şampiyonası'na..
    12. İYİ Parti'den Erdoğan'ın çağrısına cevap
    13. “Türkiye’de Çocuk Olmak” konulu sergi..
    14. BES fonu istatistikleri
    15. Hukuk Politikaları Kurulu toplantısı..
    16. Sri Lankalı Müslümanlara saldırı
    17. Bin 200 yumurta tavuğu çiftçilere..
    18. Mozambik’i Idai’den sonra Kenneth..
    19. Çanakkale Gezici Müzesi, Hanönü’nde..
    20. Kategorilerine göre en fazla..
    O sapık CHP’li çıktı
    O sapık CHP’li çıktı
    Kemalist vatandaşın '23 Nisan' imtihanı! "Örümcek kafalılar bilmez" dedi, yanlış cevap verdi
    Kemalist vatandaşın '23 Nisan' imtihanı! "Örümcek kafalılar bilmez" dedi, yanlış cevap verdi
    Netflix'in Osmanlı Belgeseli olay çıkardı... Müze müdürü görevden alındı
    Netflix'in Osmanlı Belgeseli olay çıkardı... Müze müdürü görevden alındı
    HDP'li belediyede peygamber hazımsızlığı
    HDP'li belediyede peygamber hazımsızlığı
    Trabzon Havalimanı uçuşa kapatıldı!
    Trabzon Havalimanı uçuşa kapatıldı!

    Günün Karikatürü

    26 Nisan 2019
    Ucuz ete zam geldi! İşte yeni fiyatlar
    Ucuz ete zam geldi! İşte yeni fiyatlar
    CHP’li arsız sekreter Müslümanlara kin kustu
    CHP’li arsız sekreter Müslümanlara kin kustu