BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Özel Sek.Borç. Araç. EYF 0,020756 0,05 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek.Borç. Araç. EYF 0,018624 0,05 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ.EYF 0,058121 0,01 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012040 0,64 Vakıf Em. ve Hay. Temk. Değ.EYF 0,023716 0,05 Halk Hayat ve Em. Temk. Değ.EYF 0,013086 0,05 Garanti Em. Hay. Temk. Değ.EYF 0,034971 0,04 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ.Gr. EYF 0,059878 0,02 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları AvivaSA Em. ve Hay. KatılımStand. EYF 0,012452 0,12 Halk Hayat ve Em. KatılımStand. EYF 0,015456 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası Aegon Emeklilik ve Hay. ParaPiyasası EYF 0,051385 0,07 Halk Hayat ve Em. Emanet ParaPiyasası EYF 0,017670 0,07 Halk Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF 0,019374 0,07 Allianz Hayat Em. ParaPiyasası EYF 0,055736 0,07 Allianz Hayat Em. Emanet ParaPiyasası EYF 0,043950 0,07 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)





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