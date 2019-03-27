BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar27 Mart 2019 Çarşamba 14:57
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A.Gr. EYF
|0,018057
|0,06
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek.Borç. Araç. EYF
|0,018615
|0,05
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek.Borç. Araç. EYF
|0,020745
|0,05
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ.EYF
|0,058116
|0,04
|Garanti Em. Hay. Özel Sek.Borç. Araç. EYF
|0,019599
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. İstanbulPort. Değ. EYF
|0,014071
|0,08
|Halk Hayat ve Em. Temk. Değ.EYF
|0,013079
|0,06
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port.Değ. EYF
|0,029799
|0,05
|Vakıf Em. ve Hay. Temk. Değ.EYF
|0,023703
|0,05
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por.Değ. EYF
|0,011987
|0,05
|Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ.Gr. EYF
|0,017993
|0,04
|Halk Hayat ve Em. KatılımStand. EYF
|0,015454
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
|Allianz Yaşam ve Em. EmanetPara Piyasası EYF
|0,041513
|0,07
|Allianz Yaşam ve Em. ParaPiyasası EYF
|0,056987
|0,07
|AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. ParaPiyasası EYF
|0,055849
|0,07
|Allianz Hayat Em. Emanet ParaPiyasası EYF
|0,043921
|0,07
|BNP Paribas Cardif Em. EmanetPara Piyasası EYF
|0,039506
|0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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