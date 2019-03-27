BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A.Gr. EYF 0,018057 0,06 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek.Borç. Araç. EYF 0,018615 0,05 Anadolu Hayat Em. Özel Sek.Borç. Araç. EYF 0,020745 0,05 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ.EYF 0,058116 0,04 Garanti Em. Hay. Özel Sek.Borç. Araç. EYF 0,019599 0,01 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. İstanbulPort. Değ. EYF 0,014071 0,08 Halk Hayat ve Em. Temk. Değ.EYF 0,013079 0,06 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port.Değ. EYF 0,029799 0,05 Vakıf Em. ve Hay. Temk. Değ.EYF 0,023703 0,05 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por.Değ. EYF 0,011987 0,05 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ.Gr. EYF 0,017993 0,04 Halk Hayat ve Em. KatılımStand. EYF 0,015454 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası Allianz Yaşam ve Em. EmanetPara Piyasası EYF 0,041513 0,07 Allianz Yaşam ve Em. ParaPiyasası EYF 0,056987 0,07 AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. ParaPiyasası EYF 0,055849 0,07 Allianz Hayat Em. Emanet ParaPiyasası EYF 0,043921 0,07 BNP Paribas Cardif Em. EmanetPara Piyasası EYF 0,039506 0,07 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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