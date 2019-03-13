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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

13 Mart 2019 Çarşamba 15:28
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir.K.D.B.A. EYF0,0570000,83
Anadolu Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF0,0763500,79
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.EYF0,0578760,75
Allianz Yaşam ve Em. Bir.K.D.B.A. EYF0,0862600,75
Allianz Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF0,0870430,72
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF0,0140660,40
Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF0,0124280,27
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0354181,41
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0550811,07
AvivaSA Em. ve Hay. Tem.Ödeyen Şir. His. Sen. EYF0,0340591,06
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen.EYF0,0191221,01
Halk Hayat ve Em. His. Sen.EYF0,0184320,99
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,0984281,06
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr.EYF0,0668971,06
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0542391,03
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ.Gr. EYF0,0245670,82
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ.EYF0,0196540,66
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF0,0105881,41
Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF0,0156661,33
Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,0150140,62
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din.Değ. Gr. EYF0,0217520,56
Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,0215250,53
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0254780,04
Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF0,0224250,03
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0240150,03
Ziraat Hayat ve Em. AltınKatılım EYF0,0244010,03
Katılım Em. ve Hay. AltınKatılım EYF0,0250000,03
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
Fiba Em. ve Hay. Para PiyasasıEYF0,0181960,06
Allianz Yaşam ve Em. ParaPiyasası EYF0,0565070,06
Axa Hayat ve Em. Para PiyasasıEYF0,0199550,06
Allianz Hayat Em. Emanet ParaPiyasası EYF0,0435510,06
Garanti Em. Hay. Para PiyasasıEYF0,0587210,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 15:28
  1. BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
  2. Fon piyasası

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