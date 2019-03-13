BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir.K.D.B.A. EYF 0,057000 0,83 Anadolu Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF 0,076350 0,79 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.EYF 0,057876 0,75 Allianz Yaşam ve Em. Bir.K.D.B.A. EYF 0,086260 0,75 Allianz Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF 0,087043 0,72 Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF 0,014066 0,40 Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF 0,012428 0,27 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035418 1,41 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,055081 1,07 AvivaSA Em. ve Hay. Tem.Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,034059 1,06 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen.EYF 0,019122 1,01 Halk Hayat ve Em. His. Sen.EYF 0,018432 0,99 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,098428 1,06 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr.EYF 0,066897 1,06 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,054239 1,03 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ.Gr. EYF 0,024567 0,82 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ.EYF 0,019654 0,66 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF 0,010588 1,41 Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF 0,015666 1,33 Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,015014 0,62 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din.Değ. Gr. EYF 0,021752 0,56 Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,021525 0,53 Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,025478 0,04 Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF 0,022425 0,03 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024015 0,03 Ziraat Hayat ve Em. AltınKatılım EYF 0,024401 0,03 Katılım Em. ve Hay. AltınKatılım EYF 0,025000 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası Fiba Em. ve Hay. Para PiyasasıEYF 0,018196 0,06 Allianz Yaşam ve Em. ParaPiyasası EYF 0,056507 0,06 Axa Hayat ve Em. Para PiyasasıEYF 0,019955 0,06 Allianz Hayat Em. Emanet ParaPiyasası EYF 0,043551 0,06 Garanti Em. Hay. Para PiyasasıEYF 0,058721 0,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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