BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.EYF 0,034763 0,93 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.EYF 0,034390 0,89 Anadolu Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF 0,062170 0,87 Allianz Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF 0,059308 0,87 BNP Paribas Cardif Em. İki.K.D.B.A. EYF 0,061638 0,83 Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF 0,012439 0,16 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035087 0,23 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011741 0,76 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF 0,030444 0,49 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ.EYF 0,068092 0,39 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF 0,046856 0,20 BNP Paribas Cardif Em. İki.Değ. EYF 0,016348 0,17 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019005 0,97 Katılım Em. ve Hay. KatılımDeğ. Gr. EYF 0,017565 0,33 Bereket Em. ve Hay. Muh.Katılım Değ. EYF 0,018815 0,21 AvivaSA Em. ve Hay. KatılımStand. EYF 0,012356 0,09 Katılım Em. ve Hay. Kamu KiraSert. Katılım EYF 0,010821 0,06 Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,025245 0,92 Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF 0,022223 0,88 Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF 0,014902 0,83 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024463 0,82 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014768 0,81 Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası Ziraat Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF 0,021228 0,06 Fiba Em. ve Hay. Para PiyasasıEYF 0,018142 0,06 Axa Hayat ve Em. Para PiyasasıEYF 0,019896 0,06 Allianz Hayat Em. ParaPiyasası EYF 0,055069 0,06 AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. ParaPiyasası EYF 0,055210 0,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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