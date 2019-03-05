BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.EYF 0,034491 0,50 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,050381 0,47 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.EYF 0,034157 0,41 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç.Gr. EYF 0,057716 0,38 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,048707 0,38 Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF 0,012433 0,45 Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF 0,014152 0,43 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi Vakıf Em. ve Hay. His. Sen.EYF 0,074645 1,31 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,022949 1,27 Garanti Em. Hay. Sürd. His.Sen. EYF 0,019978 1,23 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen.Gr. EYF 0,062989 1,15 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028686 1,06 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr.EYF 0,066465 1,11 Allianz Yaşam ve Em. Sürd.His. Sen. EYF 0,023848 1,05 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,054019 1,00 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,098073 0,99 NN Hay. Em. Karma EYF 0,100089 0,98 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF 0,010777 0,70 Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018819 0,66 Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,021955 0,53 Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,015293 0,51 Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF 0,015908 0,46 Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası Anadolu Hayat Em. ParaPiyasası EYF 0,054454 0,07 Allianz Hayat Em. Emanet ParaPiyasası EYF 0,043347 0,06 Allianz Hayat Em. ParaPiyasası EYF 0,054971 0,06 Allianz Yaşam ve Em. EmanetPara Piyasası EYF 0,040968 0,06 Halk Hayat ve Em. Emanet ParaPiyasası EYF 0,017429 0,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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