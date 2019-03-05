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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

05 Mart 2019 Salı 14:54
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.EYF0,0344910,50
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0503810,47
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.EYF0,0341570,41
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç.Gr. EYF0,0577160,38
NN Hay. Em. Değ. EYF0,0487070,38
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF0,0124330,45
Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF0,0141520,43
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen.EYF0,0746451,31
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0229491,27
Garanti Em. Hay. Sürd. His.Sen. EYF0,0199781,23
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen.Gr. EYF0,0629891,15
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0286861,06
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr.EYF0,0664651,11
Allianz Yaşam ve Em. Sürd.His. Sen. EYF0,0238481,05
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0540191,00
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,0980730,99
NN Hay. Em. Karma EYF0,1000890,98
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF0,0107770,70
Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0188190,66
Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,0219550,53
Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,0152930,51
Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF0,0159080,46
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
Anadolu Hayat Em. ParaPiyasası EYF0,0544540,07
Allianz Hayat Em. Emanet ParaPiyasası EYF0,0433470,06
Allianz Hayat Em. ParaPiyasası EYF0,0549710,06
Allianz Yaşam ve Em. EmanetPara Piyasası EYF0,0409680,06
Halk Hayat ve Em. Emanet ParaPiyasası EYF0,0174290,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 14:54
  1. BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
  2. Fon piyasası

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