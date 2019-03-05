BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar05 Mart 2019 Salı 14:54
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.EYF
|0,034491
|0,50
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,050381
|0,47
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.EYF
|0,034157
|0,41
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç.Gr. EYF
|0,057716
|0,38
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,048707
|0,38
|Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF
|0,012433
|0,45
|Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014152
|0,43
|Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen.EYF
|0,074645
|1,31
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,022949
|1,27
|Garanti Em. Hay. Sürd. His.Sen. EYF
|0,019978
|1,23
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen.Gr. EYF
|0,062989
|1,15
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,028686
|1,06
|Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr.EYF
|0,066465
|1,11
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd.His. Sen. EYF
|0,023848
|1,05
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,054019
|1,00
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,098073
|0,99
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,100089
|0,98
|Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF
|0,010777
|0,70
|Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018819
|0,66
|Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF
|0,021955
|0,53
|Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF
|0,015293
|0,51
|Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF
|0,015908
|0,46
|Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
|Anadolu Hayat Em. ParaPiyasası EYF
|0,054454
|0,07
|Allianz Hayat Em. Emanet ParaPiyasası EYF
|0,043347
|0,06
|Allianz Hayat Em. ParaPiyasası EYF
|0,054971
|0,06
|Allianz Yaşam ve Em. EmanetPara Piyasası EYF
|0,040968
|0,06
|Halk Hayat ve Em. Emanet ParaPiyasası EYF
|0,017429
|0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
YORUM YAZ