BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,050147 0,43 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.EYF 0,034318 0,37 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,048522 0,36 Allianz Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF 0,058815 0,31 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.EYF 0,034018 0,30 Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF 0,012377 0,08 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF 0,029502 0,23 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011611 1,04 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF 0,046883 0,63 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ.EYF 0,067731 0,55 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,097112 0,38 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,053485 0,37 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018696 0,47 Katılım Em. ve Hay. Kamu KiraSert. Katılım EYF 0,010817 0,22 Halk Hayat ve Em. KatılımStand. EYF 0,015296 0,18 Fiba Em. ve Hay. KatılımStand. EYF 0,011764 0,17 Katılım Em. ve Hay. KatılımDeğ. Gr. EYF 0,017497 0,15 Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası AvivaSA Em. Ve Hay. İki. ParaPiyasası EYF 0,051819 0,20 Cigna Finans Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF 0,024336 0,20 Allianz Yaşam ve Em. EmanetPara Piyasası EYF 0,040942 0,19 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,056035 0,19 BNP Paribas Cardif Em. EmanetPara Piyasası EYF 0,038970 0,19 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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