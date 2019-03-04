BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar04 Mart 2019 Pazartesi 15:11
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,050147
|0,43
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.EYF
|0,034318
|0,37
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,048522
|0,36
|Allianz Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF
|0,058815
|0,31
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.EYF
|0,034018
|0,30
|Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF
|0,012377
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF
|0,029502
|0,23
|Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,011611
|1,04
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF
|0,046883
|0,63
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ.EYF
|0,067731
|0,55
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,097112
|0,38
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,053485
|0,37
|Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018696
|0,47
|Katılım Em. ve Hay. Kamu KiraSert. Katılım EYF
|0,010817
|0,22
|Halk Hayat ve Em. KatılımStand. EYF
|0,015296
|0,18
|Fiba Em. ve Hay. KatılımStand. EYF
|0,011764
|0,17
|Katılım Em. ve Hay. KatılımDeğ. Gr. EYF
|0,017497
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
|Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
|AvivaSA Em. Ve Hay. İki. ParaPiyasası EYF
|0,051819
|0,20
|Cigna Finans Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF
|0,024336
|0,20
|Allianz Yaşam ve Em. EmanetPara Piyasası EYF
|0,040942
|0,19
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,056035
|0,19
|BNP Paribas Cardif Em. EmanetPara Piyasası EYF
|0,038970
|0,19
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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