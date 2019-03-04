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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

04 Mart 2019 Pazartesi 15:11
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0501470,43
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.EYF0,0343180,37
NN Hay. Em. Değ. EYF0,0485220,36
Allianz Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF0,0588150,31
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.EYF0,0340180,30
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF0,0123770,08
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF0,0295020,23
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0116111,04
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF0,0468830,63
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ.EYF0,0677310,55
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,0971120,38
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0534850,37
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0186960,47
Katılım Em. ve Hay. Kamu KiraSert. Katılım EYF0,0108170,22
Halk Hayat ve Em. KatılımStand. EYF0,0152960,18
Fiba Em. ve Hay. KatılımStand. EYF0,0117640,17
Katılım Em. ve Hay. KatılımDeğ. Gr. EYF0,0174970,15
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
AvivaSA Em. Ve Hay. İki. ParaPiyasası EYF0,0518190,20
Cigna Finans Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF0,0243360,20
Allianz Yaşam ve Em. EmanetPara Piyasası EYF0,0409420,19
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0560350,19
BNP Paribas Cardif Em. EmanetPara Piyasası EYF0,0389700,19

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 15:11
  1. BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
  2. Fon piyasası

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