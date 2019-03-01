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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

01 Mart 2019 Cuma 15:11
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. İki.K.D.B.A. EYF0,0610290,59
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr.EYF0,0460610,58
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0627050,57
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.EYF0,0339160,55
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.EYF0,0341900,55
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF0,0123220,13
Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF0,0141430,07
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir.His. Sen. EYF0,0558601,19
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0570100,90
Garanti Em. Hay. Sürd. His.Sen. EYF0,0200050,87
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen.EYF0,0650380,80
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0230150,75
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd.His. Sen. EYF0,0238760,79
NN Hay. Em. Karma EYF0,0998790,70
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,0967400,67
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr.EYF0,0655630,67
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0532860,65
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0186090,53
Bereket Em. ve Hay. Muh.Katılım Değ. EYF0,0187270,26
Katılım Em. ve Hay. Den.Katılım Değ. EYF0,0160800,22
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den.Değ. EYF0,0194060,06
Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,0219390,02
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
Anadolu Hayat Em. AltınKatılım EYF0,0236570,57
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0254500,36
Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF0,0223890,27
Katılım Em. ve Hay. AltınKatılım EYF0,0249450,15
Ziraat Hayat ve Em. AltınKatılım EYF0,0243300,15
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
Fiba Em. ve Hay. Para PiyasasıEYF0,0180650,07
Allianz Yaşam ve Em. EmanetPara Piyasası EYF0,0408630,07
Allianz Yaşam ve Em. ParaPiyasası EYF0,0561030,07
AvivaSA Em. Ve Hay. İki. ParaPiyasası EYF0,0517160,07
Allianz Hayat Em. ParaPiyasası EYF0,0548350,07


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 15:11
  1. BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

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