BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. İki.K.D.B.A. EYF 0,061029 0,59 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr.EYF 0,046061 0,58 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,062705 0,57 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.EYF 0,033916 0,55 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.EYF 0,034190 0,55 Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF 0,012322 0,13 Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF 0,014143 0,07 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi Cigna Finans Em. ve Hay. Bir.His. Sen. EYF 0,055860 1,19 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,057010 0,90 Garanti Em. Hay. Sürd. His.Sen. EYF 0,020005 0,87 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen.EYF 0,065038 0,80 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,023015 0,75 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd.His. Sen. EYF 0,023876 0,79 NN Hay. Em. Karma EYF 0,099879 0,70 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,096740 0,67 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr.EYF 0,065563 0,67 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,053286 0,65 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018609 0,53 Bereket Em. ve Hay. Muh.Katılım Değ. EYF 0,018727 0,26 Katılım Em. ve Hay. Den.Katılım Değ. EYF 0,016080 0,22 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den.Değ. EYF 0,019406 0,06 Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,021939 0,02 Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler Anadolu Hayat Em. AltınKatılım EYF 0,023657 0,57 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,025450 0,36 Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF 0,022389 0,27 Katılım Em. ve Hay. AltınKatılım EYF 0,024945 0,15 Ziraat Hayat ve Em. AltınKatılım EYF 0,024330 0,15 Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası Fiba Em. ve Hay. Para PiyasasıEYF 0,018065 0,07 Allianz Yaşam ve Em. EmanetPara Piyasası EYF 0,040863 0,07 Allianz Yaşam ve Em. ParaPiyasası EYF 0,056103 0,07 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. ParaPiyasası EYF 0,051716 0,07 Allianz Hayat Em. ParaPiyasası EYF 0,054835 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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