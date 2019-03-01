BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar01 Mart 2019 Cuma 15:11
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. İki.K.D.B.A. EYF
|0,061029
|0,59
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr.EYF
|0,046061
|0,58
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,062705
|0,57
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.EYF
|0,033916
|0,55
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.EYF
|0,034190
|0,55
|Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF
|0,012322
|0,13
|Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014143
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir.His. Sen. EYF
|0,055860
|1,19
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,057010
|0,90
|Garanti Em. Hay. Sürd. His.Sen. EYF
|0,020005
|0,87
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen.EYF
|0,065038
|0,80
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,023015
|0,75
|Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd.His. Sen. EYF
|0,023876
|0,79
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,099879
|0,70
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,096740
|0,67
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr.EYF
|0,065563
|0,67
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,053286
|0,65
|Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018609
|0,53
|Bereket Em. ve Hay. Muh.Katılım Değ. EYF
|0,018727
|0,26
|Katılım Em. ve Hay. Den.Katılım Değ. EYF
|0,016080
|0,22
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den.Değ. EYF
|0,019406
|0,06
|Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF
|0,021939
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
|Anadolu Hayat Em. AltınKatılım EYF
|0,023657
|0,57
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,025450
|0,36
|Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF
|0,022389
|0,27
|Katılım Em. ve Hay. AltınKatılım EYF
|0,024945
|0,15
|Ziraat Hayat ve Em. AltınKatılım EYF
|0,024330
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para PiyasasıEYF
|0,018065
|0,07
|Allianz Yaşam ve Em. EmanetPara Piyasası EYF
|0,040863
|0,07
|Allianz Yaşam ve Em. ParaPiyasası EYF
|0,056103
|0,07
|AvivaSA Em. Ve Hay. İki. ParaPiyasası EYF
|0,051716
|0,07
|Allianz Hayat Em. ParaPiyasası EYF
|0,054835
|0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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