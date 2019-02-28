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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

28 Şubat 2019 Perşembe 15:14
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir.K.D.B.A. EYF0,0560430,42
Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF0,0315860,42
Allianz Yaşam ve Em. Bir.K.D.B.A. EYF0,0847790,41
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0305770,40
Allianz Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF0,0855400,40
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Aegon Emeklilik ve Hay. KatkıEYF0,0144510,48
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0143570,48
BNP Paribas Cardif Em. KatkıEYF0,0147460,42
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0114570,40
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF0,0143000,39
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. KatılımDeğ. Gr. EYF0,0175100,18
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port.Katılım Değ. EYF0,0122330,16
AvivaSA Em. ve Hay. KatılımStand. EYF0,0123040,15
Bereket Em. ve Hay. Muh.Katılım Değ. EYF0,0186780,10
Garanti Em. Hay. KatılımStand. EYF0,0153150,07
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0261870,95
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0253580,90
Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF0,0223290,86
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0245910,84
NN Hay. Em. Altın EYF0,0148480,84
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
Halk Hayat ve Em. Emanet ParaPiyasası EYF0,0173740,07
Anadolu Hayat Em. ParaPiyasası EYF0,0542870,07
Halk Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF0,0190540,06
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0558920,06
Allianz Hayat Em. Emanet ParaPiyasası EYF0,0432080,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 15:14
  1. BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
  2. Fon piyasası

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