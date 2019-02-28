BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir.K.D.B.A. EYF 0,056043 0,42 Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF 0,031586 0,42 Allianz Yaşam ve Em. Bir.K.D.B.A. EYF 0,084779 0,41 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,030577 0,40 Allianz Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF 0,085540 0,40 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar Aegon Emeklilik ve Hay. KatkıEYF 0,014451 0,48 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,014357 0,48 BNP Paribas Cardif Em. KatkıEYF 0,014746 0,42 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011457 0,40 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014300 0,39 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. KatılımDeğ. Gr. EYF 0,017510 0,18 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port.Katılım Değ. EYF 0,012233 0,16 AvivaSA Em. ve Hay. KatılımStand. EYF 0,012304 0,15 Bereket Em. ve Hay. Muh.Katılım Değ. EYF 0,018678 0,10 Garanti Em. Hay. KatılımStand. EYF 0,015315 0,07 Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,026187 0,95 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,025358 0,90 Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF 0,022329 0,86 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024591 0,84 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014848 0,84 Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası Halk Hayat ve Em. Emanet ParaPiyasası EYF 0,017374 0,07 Anadolu Hayat Em. ParaPiyasası EYF 0,054287 0,07 Halk Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF 0,019054 0,06 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,055892 0,06 Allianz Hayat Em. Emanet ParaPiyasası EYF 0,043208 0,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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