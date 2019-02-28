BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar28 Şubat 2019 Perşembe 15:14
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. Bir.K.D.B.A. EYF
|0,056043
|0,42
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF
|0,031586
|0,42
|Allianz Yaşam ve Em. Bir.K.D.B.A. EYF
|0,084779
|0,41
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,030577
|0,40
|Allianz Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF
|0,085540
|0,40
|Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
|Aegon Emeklilik ve Hay. KatkıEYF
|0,014451
|0,48
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,014357
|0,48
|BNP Paribas Cardif Em. KatkıEYF
|0,014746
|0,42
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,011457
|0,40
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,014300
|0,39
|Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. KatılımDeğ. Gr. EYF
|0,017510
|0,18
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port.Katılım Değ. EYF
|0,012233
|0,16
|AvivaSA Em. ve Hay. KatılımStand. EYF
|0,012304
|0,15
|Bereket Em. ve Hay. Muh.Katılım Değ. EYF
|0,018678
|0,10
|Garanti Em. Hay. KatılımStand. EYF
|0,015315
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,026187
|0,95
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,025358
|0,90
|Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF
|0,022329
|0,86
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,024591
|0,84
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014848
|0,84
|Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
|Halk Hayat ve Em. Emanet ParaPiyasası EYF
|0,017374
|0,07
|Anadolu Hayat Em. ParaPiyasası EYF
|0,054287
|0,07
|Halk Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF
|0,019054
|0,06
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,055892
|0,06
|Allianz Hayat Em. Emanet ParaPiyasası EYF
|0,043208
|0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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