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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

26 Şubat 2019 Salı 15:53
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. Bir.K.D.B.A. EYF0,0844200,32
BNP Paribas Cardif Em. Bir.K.D.B.A. EYF0,0557990,32
Anadolu Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF0,0749230,31
Allianz Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF0,0851920,29
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.EYF0,0565770,29
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF0,0141270,69
Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF0,0123250,25
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF0,0281352,25
Allianz Yaşam ve Em. BISTTemettü Endeksi EYF0,0215031,23
Garanti Em. Hay. Sürd. His.Sen. EYF0,0199201,23
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen.EYF0,0646701,14
Halk Hayat ve Em. His. Sen.EYF0,0188031,08
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd.His. Sen. EYF0,0237721,22
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,0963720,96
NN Hay. Em. Karma EYF0,0993970,92
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0530980,90
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0111340,90
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,0218491,23
Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,0152021,22
Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF0,0158930,90
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF0,0107700,90
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port.Katılım Değ. EYF0,0121500,55
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF0,0150550,29
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0247180,28
NN Hay. Em. Altın EYF0,0149260,28
Bereket Em. ve Hay. AltınKatılım EYF0,0245510,28
BNP Paribas Cardif Em. AltınEYF0,0239210,28
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
Allianz Yaşam ve Em. ParaPiyasası EYF0,0559970,06
Allianz Yaşam ve Em. EmanetPara Piyasası EYF0,0407850,06
MetLife Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF0,0220380,06
Halk Hayat ve Em. Emanet ParaPiyasası EYF0,0173520,06
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0558220,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 15:53
  1. BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
  2. Fon piyasası

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