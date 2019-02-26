BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar26 Şubat 2019 Salı 15:53
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. Bir.K.D.B.A. EYF
|0,084420
|0,32
|BNP Paribas Cardif Em. Bir.K.D.B.A. EYF
|0,055799
|0,32
|Anadolu Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF
|0,074923
|0,31
|Allianz Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF
|0,085192
|0,29
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.EYF
|0,056577
|0,29
|Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014127
|0,69
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF
|0,012325
|0,25
|Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF
|0,028135
|2,25
|Allianz Yaşam ve Em. BISTTemettü Endeksi EYF
|0,021503
|1,23
|Garanti Em. Hay. Sürd. His.Sen. EYF
|0,019920
|1,23
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen.EYF
|0,064670
|1,14
|Halk Hayat ve Em. His. Sen.EYF
|0,018803
|1,08
|Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd.His. Sen. EYF
|0,023772
|1,22
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,096372
|0,96
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,099397
|0,92
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,053098
|0,90
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,011134
|0,90
|Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF
|0,021849
|1,23
|Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF
|0,015202
|1,22
|Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF
|0,015893
|0,90
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF
|0,010770
|0,90
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port.Katılım Değ. EYF
|0,012150
|0,55
|Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
|Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF
|0,015055
|0,29
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,024718
|0,28
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014926
|0,28
|Bereket Em. ve Hay. AltınKatılım EYF
|0,024551
|0,28
|BNP Paribas Cardif Em. AltınEYF
|0,023921
|0,28
|Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
|Allianz Yaşam ve Em. ParaPiyasası EYF
|0,055997
|0,06
|Allianz Yaşam ve Em. EmanetPara Piyasası EYF
|0,040785
|0,06
|MetLife Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF
|0,022038
|0,06
|Halk Hayat ve Em. Emanet ParaPiyasası EYF
|0,017352
|0,06
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,055822
|0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
YORUM YAZ