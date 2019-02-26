BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Bir.K.D.B.A. EYF 0,084420 0,32 BNP Paribas Cardif Em. Bir.K.D.B.A. EYF 0,055799 0,32 Anadolu Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF 0,074923 0,31 Allianz Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF 0,085192 0,29 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.EYF 0,056577 0,29 Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF 0,014127 0,69 Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF 0,012325 0,25 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF 0,028135 2,25 Allianz Yaşam ve Em. BISTTemettü Endeksi EYF 0,021503 1,23 Garanti Em. Hay. Sürd. His.Sen. EYF 0,019920 1,23 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen.EYF 0,064670 1,14 Halk Hayat ve Em. His. Sen.EYF 0,018803 1,08 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd.His. Sen. EYF 0,023772 1,22 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,096372 0,96 NN Hay. Em. Karma EYF 0,099397 0,92 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,053098 0,90 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,011134 0,90 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,021849 1,23 Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,015202 1,22 Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF 0,015893 0,90 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF 0,010770 0,90 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port.Katılım Değ. EYF 0,012150 0,55 Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF 0,015055 0,29 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024718 0,28 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014926 0,28 Bereket Em. ve Hay. AltınKatılım EYF 0,024551 0,28 BNP Paribas Cardif Em. AltınEYF 0,023921 0,28 Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası Allianz Yaşam ve Em. ParaPiyasası EYF 0,055997 0,06 Allianz Yaşam ve Em. EmanetPara Piyasası EYF 0,040785 0,06 MetLife Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF 0,022038 0,06 Halk Hayat ve Em. Emanet ParaPiyasası EYF 0,017352 0,06 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,055822 0,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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