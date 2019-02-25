BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.AGr. EYF 0,034569 0,30 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek.Borç. Araç. EYF 0,018288 0,17 Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF 0,031297 0,16 AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ.EYF 0,052944 0,15 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ.EYF 0,057211 0,15 Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF 0,014030 0,55 Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF 0,012294 0,24 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF 0,027515 1,42 AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF 0,029689 1,34 Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF 0,047188 1,23 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr.EYF 0,024659 1,04 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,106719 1,02 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd.His. Sen. EYF 0,023485 0,90 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr.EYF 0,064898 0,72 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ.EYF 0,019774 0,60 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por.Değ. EYF 0,012521 0,57 Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,036813 0,54 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,015019 1,49 Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,021584 1,45 Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF 0,015751 1,11 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF 0,010674 1,09 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port.Katılım Değ. EYF 0,012084 0,98 Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası Axa Hayat ve Em. Para PiyasasıEYF 0,019762 0,19 AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. ParaPiyasası EYF 0,054834 0,18 Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF 0,052104 0,18 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. ParaPiyasası EYF 0,051587 0,18 Cigna Finans Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF 0,024229 0,18

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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