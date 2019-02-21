BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF 0,057983 0,20 Allianz Yaşam ve Em. İki.K.D.B.A. EYF 0,042184 0,19 Anadolu Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF 0,060798 0,17 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek.Borç. Araç. EYF 0,018247 0,06 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ.EYF 0,057094 0,06 Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF 0,013925 0,19 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF 0,027099 1,07 Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF 0,046333 0,99 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034309 0,80 AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF 0,029328 0,59 Anadolu Hayat Em. His. Sen.Gr. EYF 0,083659 0,41 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,017897 0,68 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por.Değ. EYF 0,012437 0,40 Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ.Gr. EYF 0,037135 0,38 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,052514 0,37 Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port.Değ. EYF 0,013391 0,35 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port.Katılım Değ. EYF 0,011939 0,36 Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,021078 0,35 Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF 0,015458 0,31 Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,014664 0,31 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF 0,010486 0,26 Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF 0,015177 0,90 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024920 0,89 NN Hay. Em. Altın EYF 0,015048 0,88 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024254 0,87 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023695 0,87 Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası Allianz Yaşam ve Em. EmanetPara Piyasası EYF 0,040660 0,06 Halk Hayat ve Em. Emanet ParaPiyasası EYF 0,017300 0,06 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,055651 0,06 Allianz Hayat Em. Emanet ParaPiyasası EYF 0,043022 0,06 Allianz Yaşam ve Em. ParaPiyasası EYF 0,055825 0,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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