0553 313 94 23

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

21 Şubat 2019 Perşembe 14:12
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF0,0579830,20
Allianz Yaşam ve Em. İki.K.D.B.A. EYF0,0421840,19
Anadolu Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF0,0607980,17
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek.Borç. Araç. EYF0,0182470,06
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ.EYF0,0570940,06
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF0,0139250,19
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF0,0270991,07
Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF0,0463330,99
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0343090,80
AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF0,0293280,59
Anadolu Hayat Em. His. Sen.Gr. EYF0,0836590,41
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0178970,68
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por.Değ. EYF0,0124370,40
Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ.Gr. EYF0,0371350,38
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0525140,37
Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port.Değ. EYF0,0133910,35
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port.Katılım Değ. EYF0,0119390,36
Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,0210780,35
Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF0,0154580,31
Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,0146640,31
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF0,0104860,26
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF0,0151770,90
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0249200,89
NN Hay. Em. Altın EYF0,0150480,88
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0242540,87
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0236950,87
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
Allianz Yaşam ve Em. EmanetPara Piyasası EYF0,0406600,06
Halk Hayat ve Em. Emanet ParaPiyasası EYF0,0173000,06
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0556510,06
Allianz Hayat Em. Emanet ParaPiyasası EYF0,0430220,06
Allianz Yaşam ve Em. ParaPiyasası EYF0,0558250,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 14:12
  1. BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
  2. Fon piyasası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni Malatyaspor, Rize'ye 7 eksikle gitti
    1. Yeni Malatyaspor, Rize'ye 7 eksikle..
    2. Meteorolojiden yağış uyarısı!..
    3. 41. Uluslararası Turizm Fuarı..
    4. Yavru köpek durdurucu soğuklara..
    5. Bu müşteri farklı ve yeni
    6. Devlet Bahçeli bildirisine Roma’da..
    7. "Sağlıkta Şiddete Dur" sempozyumu
    8. Rektör Çiçek; "Sürdürülebilir bir..
    9. Tanzim satışlarla dalga geçen partinin..
    10. Başkan Erdoğan konuşuyor
    11. BES panelinde milli tasarruf..
    12. Cumhur İttifakı, bir yılını doldurdu
    13. DAKA’dan ‘İran Genel Görünüm Raporu’
    14. Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
    15. Kırıkkale Valiliğinden..
    16. Ankara'daki taciz iddiası
    17. Murat Aydın: “Biz camı Paşabahçe’ye..
    18. Kuşadası’nda ’Fonksiyonel Gıdalar’..
    19. Alanya Belediyesi’nden personeline..
    20. Demir’den iki sanayi sitesi vaadi
    21. Minik güreşçilerden Başkan Bozkurt ve..
    22. Duayen Gazeteci Mahmut Sabah son..
    23. AK Parti’li Mikail Sülük, Pütürge’de..
    24. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kuşadası’nda
    25. Twitter'dan destek verdi, sorulunca..
    26. En tatlı kampanya 39 Burda’da
    27. Baydilli esnaf buluşmalarını sürdürüyor
    28. Kazakistan'da "Aral Gölü" toplantısı
    29. Aktaş: “Tarımda odaklanmaya ihtiyaç..
    30. Dakka’daki yangın söndü ama..
    AK Parti DSP ile görüşecek
    AK Parti DSP ile görüşecek
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...