BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,030191 0,08 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek.Borç. Araç. EYF 0,018087 0,07 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ.EYF 0,056624 0,05 AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ.EYF 0,052397 0,05 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.AGr. EYF 0,034561 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF 0,013881 0,25 Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF 0,012058 0,01 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF 0,027017 1,08 Allianz Yaşam ve Em. BISTTemettü Endeksi EYF 0,021076 0,90 AvivaSA Em. ve Hay. Tem.Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,033592 0,71 Anadolu Hayat Em. İki. His.Sen. EYF 0,051594 0,41 Allianz Hayat Em. His. Sen.EYF 0,097469 0,41 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr.EYF 0,063635 0,87 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,093539 0,58 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ.Gr. EYF 0,024254 0,50 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,051624 0,49 Allianz Yaşam ve Em. Sürd.His. Sen. EYF 0,023216 0,28 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. KatılımDeğ. Gr. EYF 0,017049 0,34 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ.EYF 0,016421 0,19 Allianz Yaşam ve Em. KatılımStand. EYF 0,011154 0,09 MetLife Em. ve Hay. KatılımStand. EYF 0,014833 0,07 Anadolu Hayat Em. KatılımStand. EYF 0,018130 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası Halk Hayat ve Em. Emanet ParaPiyasası EYF 0,017145 0,07 Allianz Hayat Em. ParaPiyasası EYF 0,054060 0,06 Fiba Em. ve Hay. Para PiyasasıEYF 0,017813 0,06 Allianz Yaşam ve Em. ParaPiyasası EYF 0,055308 0,06 Axa Hayat ve Em. Para PiyasasıEYF 0,019531 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)





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