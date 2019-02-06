BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar06 Şubat 2019 Çarşamba 14:04
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,030191
|0,08
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek.Borç. Araç. EYF
|0,018087
|0,07
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ.EYF
|0,056624
|0,05
|AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ.EYF
|0,052397
|0,05
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.AGr. EYF
|0,034561
|0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013881
|0,25
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF
|0,012058
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF
|0,027017
|1,08
|Allianz Yaşam ve Em. BISTTemettü Endeksi EYF
|0,021076
|0,90
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem.Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,033592
|0,71
|Anadolu Hayat Em. İki. His.Sen. EYF
|0,051594
|0,41
|Allianz Hayat Em. His. Sen.EYF
|0,097469
|0,41
|Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr.EYF
|0,063635
|0,87
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,093539
|0,58
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ.Gr. EYF
|0,024254
|0,50
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,051624
|0,49
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd.His. Sen. EYF
|0,023216
|0,28
|Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. KatılımDeğ. Gr. EYF
|0,017049
|0,34
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ.EYF
|0,016421
|0,19
|Allianz Yaşam ve Em. KatılımStand. EYF
|0,011154
|0,09
|MetLife Em. ve Hay. KatılımStand. EYF
|0,014833
|0,07
|Anadolu Hayat Em. KatılımStand. EYF
|0,018130
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
|Halk Hayat ve Em. Emanet ParaPiyasası EYF
|0,017145
|0,07
|Allianz Hayat Em. ParaPiyasası EYF
|0,054060
|0,06
|Fiba Em. ve Hay. Para PiyasasıEYF
|0,017813
|0,06
|Allianz Yaşam ve Em. ParaPiyasası EYF
|0,055308
|0,06
|Axa Hayat ve Em. Para PiyasasıEYF
|0,019531
|0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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