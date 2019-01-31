BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF 0,031115 0,83 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015964 0,60 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad.Borç. Araç. EYF 0,056503 0,59 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port.Borç. Araç. EYF 0,052253 0,57 Anadolu Hayat Em. İki. Borç.Araç. EYF 0,059048 0,54 Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF 0,013923 0,09 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF 0,046592 0,93 AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF 0,029250 0,82 Anadolu Hayat Em. His. Sen.Gr. EYF 0,085099 0,45 Anadolu Hayat Em. İki. His.Sen. EYF 0,052491 0,45 Allianz Hayat Em. His. Sen.EYF 0,099162 0,44 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar Aegon Emeklilik ve Hay. KatkıEYF 0,014218 0,92 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,014200 0,87 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014071 0,82 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,014378 0,80 BNP Paribas Cardif Em. KatkıEYF 0,014526 0,79 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,021254 1,18 Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,014771 1,13 Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF 0,015285 0,64 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ.Gr. EYF 0,017600 0,28 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port.Katılım Değ. EYF 0,011750 0,20 Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası Aegon Emeklilik ve Hay. ParaPiyasası EYF 0,049727 0,07 Garanti Em. Hay. Para PiyasasıEYF 0,057293 0,07 Anadolu Hayat Em. ParaPiyasası EYF 0,053381 0,07 Halk Hayat ve Em. Emanet ParaPiyasası EYF 0,017082 0,06 Ziraat Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF 0,020769 0,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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