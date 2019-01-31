0553 313 94 23

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

31 Ocak 2019 Perşembe 14:50
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF0,0311150,83
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF0,0159640,60
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad.Borç. Araç. EYF0,0565030,59
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port.Borç. Araç. EYF0,0522530,57
Anadolu Hayat Em. İki. Borç.Araç. EYF0,0590480,54
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF0,0139230,09
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF0,0465920,93
AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF0,0292500,82
Anadolu Hayat Em. His. Sen.Gr. EYF0,0850990,45
Anadolu Hayat Em. İki. His.Sen. EYF0,0524910,45
Allianz Hayat Em. His. Sen.EYF0,0991620,44
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Aegon Emeklilik ve Hay. KatkıEYF0,0142180,92
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0142000,87
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF0,0140710,82
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0143780,80
BNP Paribas Cardif Em. KatkıEYF0,0145260,79
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,0212541,18
Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,0147711,13
Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF0,0152850,64
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ.Gr. EYF0,0176000,28
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port.Katılım Değ. EYF0,0117500,20
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. ParaPiyasası EYF0,0497270,07
Garanti Em. Hay. Para PiyasasıEYF0,0572930,07
Anadolu Hayat Em. ParaPiyasası EYF0,0533810,07
Halk Hayat ve Em. Emanet ParaPiyasası EYF0,0170820,06
Ziraat Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF0,0207690,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 14:50
  1. BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mitroglou sağlık kontrolünden geçirildi
    1. Mitroglou sağlık kontrolünden geçirildi
    2. Adıyaman'da FETÖ/PDY operasyonu
    3. Dünya Sağlık Örgütü: 29 bebek donarak..
    4. Medipol Başakşehir'de Akhisarspor maçı..
    5. "Devlet başkanı WhatsApp'la değil..
    6. Brüksel'de öğrencilerden iklim..
    7. AB İran ile özel ticari mekanizmayı..
    8. 6 yıllık hasret bitiyor! Milyonları..
    9. Almanya, Fransa ve İngiltere'den..
    10. Türk heyeti Rusya'da Suriye..
    11. 'Aylık gelirim 1000 TL' diyen..
    12. Maduro'dan yeni darbe açıklaması:..
    13. Amadeus, EMITT Fuarı'nda Live Travel..
    14. ABD kuklası BAE'dan skandal Türkiye..
    15. Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
    16. Temel liseler ne olacak son dakika..
    17. AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı
    18. AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı
    19. "Mehmetçik Kutlu Zafer" dizisi..
    20. Yapay zekada Japonya, Güney Kore ve..
    ABD'de gündeme bomba gibi düşen görüntü! Türk bayrağı asıldı
    ABD'de gündeme bomba gibi düşen görüntü! Türk bayrağı asıldı
    Abdullah Gül cephesinden suikast açıklaması
    Abdullah Gül cephesinden suikast açıklaması
    Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
    Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
    CHP'li isim Altaylı'ya detaylarıyla anlattı! Meğer neler olmuş neler
    CHP'li isim Altaylı'ya detaylarıyla anlattı! Meğer neler olmuş neler
    Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın son gün, ödemeyen yandı
    Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın son gün, ödemeyen yandı

    Günün Karikatürü

    31 Ocak 2019
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek