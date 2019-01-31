BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar31 Ocak 2019 Perşembe 14:50
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF
|0,031115
|0,83
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,015964
|0,60
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad.Borç. Araç. EYF
|0,056503
|0,59
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port.Borç. Araç. EYF
|0,052253
|0,57
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç.Araç. EYF
|0,059048
|0,54
|Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013923
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF
|0,046592
|0,93
|AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF
|0,029250
|0,82
|Anadolu Hayat Em. His. Sen.Gr. EYF
|0,085099
|0,45
|Anadolu Hayat Em. İki. His.Sen. EYF
|0,052491
|0,45
|Allianz Hayat Em. His. Sen.EYF
|0,099162
|0,44
|Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
|Aegon Emeklilik ve Hay. KatkıEYF
|0,014218
|0,92
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,014200
|0,87
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,014071
|0,82
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,014378
|0,80
|BNP Paribas Cardif Em. KatkıEYF
|0,014526
|0,79
|Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF
|0,021254
|1,18
|Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF
|0,014771
|1,13
|Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF
|0,015285
|0,64
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ.Gr. EYF
|0,017600
|0,28
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port.Katılım Değ. EYF
|0,011750
|0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. ParaPiyasası EYF
|0,049727
|0,07
|Garanti Em. Hay. Para PiyasasıEYF
|0,057293
|0,07
|Anadolu Hayat Em. ParaPiyasası EYF
|0,053381
|0,07
|Halk Hayat ve Em. Emanet ParaPiyasası EYF
|0,017082
|0,06
|Ziraat Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF
|0,020769
|0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
YORUM YAZ