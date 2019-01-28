BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF 0,030625 0,18 NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,054837 0,18 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek.Borç. Araç. EYF 0,017990 0,17 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ.EYF 0,056347 0,17 Cigna Finans Em. ve Hay.K.B.A. Gr. EYF 0,015803 0,16 Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF 0,011978 0,14 Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF 0,013788 0,09 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF 0,044723 1,24 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,033903 0,61 AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF 0,028962 0,44 Allianz Yaşam ve Em. BISTTemettü Endeksi EYF 0,021013 0,37 Anadolu Hayat Em. His. Sen.Gr. EYF 0,083124 0,26 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,092488 0,79 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,051022 0,77 Ziraat Hayat ve Em. KatılımDeğ. EYF 0,013631 0,58 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr.EYF 0,062825 0,58 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF 0,045082 0,53 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,014537 0,80 Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,020915 0,80 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF 0,010204 0,79 Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF 0,015074 0,74 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port.Katılım Değ. EYF 0,011692 0,62 Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler Anadolu Hayat Em. AltınKatılım EYF 0,022816 0,09 Vakıf Em. ve Hay. AltınKatılım EYF 0,024433 0,07 Ziraat Hayat ve Em. AltınKatılım EYF 0,023444 0,06 Bereket Em. ve Hay. AltınKatılım EYF 0,023574 0,06 BNP Paribas Cardif Em. AltınEYF 0,022968 0,06 Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası Halk Hayat ve Em. Emanet ParaPiyasası EYF 0,017051 0,19 Fiba Em. ve Hay. Para PiyasasıEYF 0,017716 0,19 Aegon Emeklilik ve Hay. ParaPiyasası EYF 0,049634 0,19 Allianz Hayat Em. Emanet ParaPiyasası EYF 0,042469 0,18 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. ParaPiyasası EYF 0,050707 0,18 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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