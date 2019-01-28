BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar28 Ocak 2019 Pazartesi 15:08
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF
|0,030625
|0,18
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,054837
|0,18
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek.Borç. Araç. EYF
|0,017990
|0,17
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ.EYF
|0,056347
|0,17
|Cigna Finans Em. ve Hay.K.B.A. Gr. EYF
|0,015803
|0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF
|0,011978
|0,14
|Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013788
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF
|0,044723
|1,24
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,033903
|0,61
|AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF
|0,028962
|0,44
|Allianz Yaşam ve Em. BISTTemettü Endeksi EYF
|0,021013
|0,37
|Anadolu Hayat Em. His. Sen.Gr. EYF
|0,083124
|0,26
|Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,092488
|0,79
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,051022
|0,77
|Ziraat Hayat ve Em. KatılımDeğ. EYF
|0,013631
|0,58
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr.EYF
|0,062825
|0,58
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF
|0,045082
|0,53
|Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF
|0,014537
|0,80
|Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF
|0,020915
|0,80
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF
|0,010204
|0,79
|Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF
|0,015074
|0,74
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port.Katılım Değ. EYF
|0,011692
|0,62
|Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
|Anadolu Hayat Em. AltınKatılım EYF
|0,022816
|0,09
|Vakıf Em. ve Hay. AltınKatılım EYF
|0,024433
|0,07
|Ziraat Hayat ve Em. AltınKatılım EYF
|0,023444
|0,06
|Bereket Em. ve Hay. AltınKatılım EYF
|0,023574
|0,06
|BNP Paribas Cardif Em. AltınEYF
|0,022968
|0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
|Halk Hayat ve Em. Emanet ParaPiyasası EYF
|0,017051
|0,19
|Fiba Em. ve Hay. Para PiyasasıEYF
|0,017716
|0,19
|Aegon Emeklilik ve Hay. ParaPiyasası EYF
|0,049634
|0,19
|Allianz Hayat Em. Emanet ParaPiyasası EYF
|0,042469
|0,18
|AvivaSA Em. Ve Hay. İki. ParaPiyasası EYF
|0,050707
|0,18
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
YORUM YAZ