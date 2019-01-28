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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

28 Ocak 2019 Pazartesi 15:08
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF0,0306250,18
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF0,0548370,18
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek.Borç. Araç. EYF0,0179900,17
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ.EYF0,0563470,17
Cigna Finans Em. ve Hay.K.B.A. Gr. EYF0,0158030,16
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF0,0119780,14
Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF0,0137880,09
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF0,0447231,24
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0339030,61
AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF0,0289620,44
Allianz Yaşam ve Em. BISTTemettü Endeksi EYF0,0210130,37
Anadolu Hayat Em. His. Sen.Gr. EYF0,0831240,26
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,0924880,79
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0510220,77
Ziraat Hayat ve Em. KatılımDeğ. EYF0,0136310,58
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr.EYF0,0628250,58
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF0,0450820,53
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,0145370,80
Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,0209150,80
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF0,0102040,79
Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF0,0150740,74
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port.Katılım Değ. EYF0,0116920,62
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
Anadolu Hayat Em. AltınKatılım EYF0,0228160,09
Vakıf Em. ve Hay. AltınKatılım EYF0,0244330,07
Ziraat Hayat ve Em. AltınKatılım EYF0,0234440,06
Bereket Em. ve Hay. AltınKatılım EYF0,0235740,06
BNP Paribas Cardif Em. AltınEYF0,0229680,06
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
Halk Hayat ve Em. Emanet ParaPiyasası EYF0,0170510,19
Fiba Em. ve Hay. Para PiyasasıEYF0,0177160,19
Aegon Emeklilik ve Hay. ParaPiyasası EYF0,0496340,19
Allianz Hayat Em. Emanet ParaPiyasası EYF0,0424690,18
AvivaSA Em. Ve Hay. İki. ParaPiyasası EYF0,0507070,18

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 15:08
  1. BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

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