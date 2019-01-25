BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF 0,030571 0,76 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad.Borç. Araç. EYF 0,055846 0,74 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015780 0,52 AvivaSA Em. ve Hay. Borç.Araç. EYF 0,054520 0,47 MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr.EYF 0,018057 0,47 Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF 0,013775 0,83 Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF 0,011961 0,08 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF 0,026834 2,39 Garanti Em. Hay. Sürd. His.Sen. EYF 0,019272 1,77 Anadolu Hayat Em. His. Sen.EYF 0,112731 1,75 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen.EYF 0,071407 1,73 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen.EYF 0,062049 1,73 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd.His. Sen. EYF 0,022967 1,23 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ.EYF 0,017869 1,22 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010801 1,07 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ.EYF 0,019498 1,04 NN Hay. Em. Karma EYF 0,096476 1,04 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,014422 1,76 Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,020750 1,75 Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF 0,014963 1,57 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF 0,010124 1,48 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port.Katılım Değ. EYF 0,011620 0,75 Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası Allianz Yaşam ve Em. ParaPiyasası EYF 0,054904 0,07 Allianz Hayat Em. Emanet ParaPiyasası EYF 0,042391 0,07 Allianz Hayat Em. ParaPiyasası EYF 0,053664 0,07 Allianz Yaşam ve Em. EmanetPara Piyasası EYF 0,040066 0,06 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. ParaPiyasası EYF 0,050614 0,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.