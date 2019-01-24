BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF 0,030340 0,49 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad.Borç. Araç. EYF 0,055435 0,32 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port.Borç. Araç. EYF 0,051419 0,26 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015698 0,24 AvivaSA Em. ve Hay. Borç.Araç. Gr. EYF 0,045586 0,24 Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF 0,013661 0,34 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF 0,026208 1,26 Halk Hayat ve Em. His. Sen.EYF 0,018127 1,03 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen.EYF 0,070190 0,82 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,021661 0,77 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen.EYF 0,060993 0,75 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar Halk Hayat ve Em. Katılım Din.Değ. EYF 0,015230 0,56 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013689 0,55 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013778 0,55 BNP Paribas Cardif Em. KatkıEYF 0,014153 0,50 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014758 0,50 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,014172 1,00 Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,020393 0,98 Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF 0,014731 0,92 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF 0,009976 0,68 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ.EYF 0,016170 0,52 Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası Fiba Em. ve Hay. Para PiyasasıEYF 0,017673 0,07 Halk Hayat ve Em. Emanet ParaPiyasası EYF 0,017009 0,06 Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF 0,051107 0,06 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,054700 0,06 Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası Gr. EYF 0,037016 0,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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