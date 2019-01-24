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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

24 Ocak 2019 Perşembe 14:14
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF0,0303400,49
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad.Borç. Araç. EYF0,0554350,32
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port.Borç. Araç. EYF0,0514190,26
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF0,0156980,24
AvivaSA Em. ve Hay. Borç.Araç. Gr. EYF0,0455860,24
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF0,0136610,34
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF0,0262081,26
Halk Hayat ve Em. His. Sen.EYF0,0181271,03
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen.EYF0,0701900,82
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0216610,77
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen.EYF0,0609930,75
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Halk Hayat ve Em. Katılım Din.Değ. EYF0,0152300,56
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF0,0136890,55
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0137780,55
BNP Paribas Cardif Em. KatkıEYF0,0141530,50
NN Hay. Em. Katkı EYF0,0147580,50
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,0141721,00
Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,0203930,98
Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF0,0147310,92
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF0,0099760,68
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ.EYF0,0161700,52
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
Fiba Em. ve Hay. Para PiyasasıEYF0,0176730,07
Halk Hayat ve Em. Emanet ParaPiyasası EYF0,0170090,06
Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF0,0511070,06
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0547000,06
Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası Gr. EYF0,0370160,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 14:14
  1. BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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