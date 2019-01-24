BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar24 Ocak 2019 Perşembe 14:14
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF
|0,030340
|0,49
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad.Borç. Araç. EYF
|0,055435
|0,32
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port.Borç. Araç. EYF
|0,051419
|0,26
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,015698
|0,24
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç.Araç. Gr. EYF
|0,045586
|0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013661
|0,34
|Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF
|0,026208
|1,26
|Halk Hayat ve Em. His. Sen.EYF
|0,018127
|1,03
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen.EYF
|0,070190
|0,82
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,021661
|0,77
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen.EYF
|0,060993
|0,75
|Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
|Halk Hayat ve Em. Katılım Din.Değ. EYF
|0,015230
|0,56
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,013689
|0,55
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,013778
|0,55
|BNP Paribas Cardif Em. KatkıEYF
|0,014153
|0,50
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,014758
|0,50
|Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF
|0,014172
|1,00
|Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF
|0,020393
|0,98
|Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF
|0,014731
|0,92
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF
|0,009976
|0,68
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ.EYF
|0,016170
|0,52
|Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para PiyasasıEYF
|0,017673
|0,07
|Halk Hayat ve Em. Emanet ParaPiyasası EYF
|0,017009
|0,06
|Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF
|0,051107
|0,06
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,054700
|0,06
|Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası Gr. EYF
|0,037016
|0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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