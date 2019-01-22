BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF 0,084793 0,31 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.EYF 0,056296 0,27 Allianz Yaşam ve Em. Bir.K.D.B.A. EYF 0,084029 0,25 BNP Paribas Cardif Em. Bir.K.D.B.A. EYF 0,055540 0,24 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,061764 0,23 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034175 0,35 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,053103 0,30 MetLife Em. ve Hay. His. Sen.EYF 0,023299 0,02 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar Ziraat Hayat ve Em. KatılımDeğ. EYF 0,013326 0,31 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ.EYF 0,065661 0,23 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr.EYF 0,063032 0,22 Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port.Değ. EYF 0,012843 0,22 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011419 0,18 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,020056 0,36 Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,013932 0,35 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF 0,009821 0,22 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port.Katılım Değ. EYF 0,011458 0,17 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den.Değ. EYF 0,018952 0,17 Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası AvivaSA Em. Ve Hay. İki. ParaPiyasası EYF 0,050522 0,07 Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası Gr. EYF 0,036971 0,06 Allianz Hayat Em. Emanet ParaPiyasası EYF 0,042313 0,06 Cigna Finans Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF 0,023741 0,06 Ziraat Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF 0,020656 0,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.