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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

17 Ocak 2019 Perşembe 15:37
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF0,0299680,61
BNP Paribas Cardif Em. B.A.EYF0,0473170,40
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port.Borç. Araç. EYF0,0510500,38
BNP Paribas Cardif Em. B. A.Gr. EYF0,0248860,38
Garanti Em. Hay. Borç. Araç.Gr. EYF0,0379540,34
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF0,0133540,85
Fiba Em. Ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF0,0118850,17
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
Garanti Em. Hay. Sürd. His.Sen. EYF0,0178613,61
Anadolu Hayat Em. His. Sen.EYF0,1050162,76
AvivaSA Em. ve Hay. Tem.Ödeyen Şir. His. Sen. EYF0,0315272,66
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0204702,60
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir.His. Sen. EYF0,0508542,60
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Karma EYF0,0918982,87
Allianz Yaşam ve Em. Sürd.His. Sen. EYF0,0218472,05
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0103441,96
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ.EYF0,0186281,86
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ.EYF0,0170441,83
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. BüyümeKatılım Değ. EYF0,0175751,54
Bereket Em. ve Hay. KatılımDeğ. Gr. EYF0,0177181,47
Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF0,0141600,73
Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,0136040,58
Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,0196030,54
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası Gr. EYF0,0368580,07
Aegon Emeklilik ve Hay. ParaPiyasası EYF0,0493100,07
Fiba Em. ve Hay. Para PiyasasıEYF0,0175980,07
MetLife Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF0,0215260,07
Halk Hayat ve Em. Emanet ParaPiyasası EYF0,0169370,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 15:37
  1. BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
  2. Fon piyasası

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