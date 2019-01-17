BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar17 Ocak 2019 Perşembe 15:37
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF
|0,029968
|0,61
|BNP Paribas Cardif Em. B.A.EYF
|0,047317
|0,40
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port.Borç. Araç. EYF
|0,051050
|0,38
|BNP Paribas Cardif Em. B. A.Gr. EYF
|0,024886
|0,38
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç.Gr. EYF
|0,037954
|0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013354
|0,85
|Fiba Em. Ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF
|0,011885
|0,17
|Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
|Garanti Em. Hay. Sürd. His.Sen. EYF
|0,017861
|3,61
|Anadolu Hayat Em. His. Sen.EYF
|0,105016
|2,76
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem.Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,031527
|2,66
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,020470
|2,60
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir.His. Sen. EYF
|0,050854
|2,60
|Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,091898
|2,87
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd.His. Sen. EYF
|0,021847
|2,05
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,010344
|1,96
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ.EYF
|0,018628
|1,86
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ.EYF
|0,017044
|1,83
|Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. BüyümeKatılım Değ. EYF
|0,017575
|1,54
|Bereket Em. ve Hay. KatılımDeğ. Gr. EYF
|0,017718
|1,47
|Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF
|0,014160
|0,73
|Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF
|0,013604
|0,58
|Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF
|0,019603
|0,54
|Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
|Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası Gr. EYF
|0,036858
|0,07
|Aegon Emeklilik ve Hay. ParaPiyasası EYF
|0,049310
|0,07
|Fiba Em. ve Hay. Para PiyasasıEYF
|0,017598
|0,07
|MetLife Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF
|0,021526
|0,07
|Halk Hayat ve Em. Emanet ParaPiyasası EYF
|0,016937
|0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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