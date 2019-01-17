BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF 0,029968 0,61 BNP Paribas Cardif Em. B.A.EYF 0,047317 0,40 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port.Borç. Araç. EYF 0,051050 0,38 BNP Paribas Cardif Em. B. A.Gr. EYF 0,024886 0,38 Garanti Em. Hay. Borç. Araç.Gr. EYF 0,037954 0,34 Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF 0,013354 0,85 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF 0,011885 0,17 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi Garanti Em. Hay. Sürd. His.Sen. EYF 0,017861 3,61 Anadolu Hayat Em. His. Sen.EYF 0,105016 2,76 AvivaSA Em. ve Hay. Tem.Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,031527 2,66 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020470 2,60 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir.His. Sen. EYF 0,050854 2,60 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Karma EYF 0,091898 2,87 Allianz Yaşam ve Em. Sürd.His. Sen. EYF 0,021847 2,05 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010344 1,96 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ.EYF 0,018628 1,86 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ.EYF 0,017044 1,83 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. BüyümeKatılım Değ. EYF 0,017575 1,54 Bereket Em. ve Hay. KatılımDeğ. Gr. EYF 0,017718 1,47 Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF 0,014160 0,73 Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,013604 0,58 Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,019603 0,54 Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası Gr. EYF 0,036858 0,07 Aegon Emeklilik ve Hay. ParaPiyasası EYF 0,049310 0,07 Fiba Em. ve Hay. Para PiyasasıEYF 0,017598 0,07 MetLife Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF 0,021526 0,07 Halk Hayat ve Em. Emanet ParaPiyasası EYF 0,016937 0,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



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