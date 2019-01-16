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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

16 Ocak 2019 Çarşamba 14:42
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad.Borç. Araç. EYF0,0549270,96
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF0,0155380,80
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.AGr. EYF0,0335720,76
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF0,0541060,74
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port.Borç. Araç. EYF0,0508590,71
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF0,0132420,53
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
Garanti Em. Hay. Sürd. His.Sen. EYF0,0172381,56
Halk Hayat ve Em. His. Sen.EYF0,0166891,32
Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF0,0246101,31
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen.EYF0,0566141,28
Anadolu Hayat Em. His. Sen.Gr. EYF0,0772991,27
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Karma EYF0,0893321,41
Allianz Yaşam ve Em. Sürd.His. Sen. EYF0,0214091,20
AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF0,0134291,17
NN Hay. Em. K.B.A. Stand. EYF0,0376361,09
Anadolu Hayat Em. Stand. EYF0,0287541,02
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,0194970,73
Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,0135250,68
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF0,0095570,59
Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF0,0140570,51
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ.Gr. EYF0,0172870,46
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. ParaPiyasası EYF0,0492750,08
Garanti Em. Hay. Para PiyasasıEYF0,0567740,07
Axa Hayat ve Em. Para PiyasasıEYF0,0192820,07
Allianz Yaşam ve Em. EmanetPara Piyasası EYF0,0398420,07
MetLife Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF0,0215120,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 14:42
  1. BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
  2. Fon piyasası

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