BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad.Borç. Araç. EYF 0,054927 0,96 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015538 0,80 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.AGr. EYF 0,033572 0,76 NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,054106 0,74 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port.Borç. Araç. EYF 0,050859 0,71 Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF 0,013242 0,53 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi Garanti Em. Hay. Sürd. His.Sen. EYF 0,017238 1,56 Halk Hayat ve Em. His. Sen.EYF 0,016689 1,32 Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF 0,024610 1,31 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen.EYF 0,056614 1,28 Anadolu Hayat Em. His. Sen.Gr. EYF 0,077299 1,27 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Karma EYF 0,089332 1,41 Allianz Yaşam ve Em. Sürd.His. Sen. EYF 0,021409 1,20 AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF 0,013429 1,17 NN Hay. Em. K.B.A. Stand. EYF 0,037636 1,09 Anadolu Hayat Em. Stand. EYF 0,028754 1,02 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,019497 0,73 Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,013525 0,68 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF 0,009557 0,59 Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF 0,014057 0,51 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ.Gr. EYF 0,017287 0,46 Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası Aegon Emeklilik ve Hay. ParaPiyasası EYF 0,049275 0,08 Garanti Em. Hay. Para PiyasasıEYF 0,056774 0,07 Axa Hayat ve Em. Para PiyasasıEYF 0,019282 0,07 Allianz Yaşam ve Em. EmanetPara Piyasası EYF 0,039842 0,07 MetLife Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF 0,021512 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

