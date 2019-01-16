BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar16 Ocak 2019 Çarşamba 14:42
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad.Borç. Araç. EYF
|0,054927
|0,96
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,015538
|0,80
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.AGr. EYF
|0,033572
|0,76
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,054106
|0,74
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port.Borç. Araç. EYF
|0,050859
|0,71
|Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013242
|0,53
|Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
|Garanti Em. Hay. Sürd. His.Sen. EYF
|0,017238
|1,56
|Halk Hayat ve Em. His. Sen.EYF
|0,016689
|1,32
|Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF
|0,024610
|1,31
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen.EYF
|0,056614
|1,28
|Anadolu Hayat Em. His. Sen.Gr. EYF
|0,077299
|1,27
|Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,089332
|1,41
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd.His. Sen. EYF
|0,021409
|1,20
|AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF
|0,013429
|1,17
|NN Hay. Em. K.B.A. Stand. EYF
|0,037636
|1,09
|Anadolu Hayat Em. Stand. EYF
|0,028754
|1,02
|Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF
|0,019497
|0,73
|Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF
|0,013525
|0,68
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF
|0,009557
|0,59
|Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF
|0,014057
|0,51
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ.Gr. EYF
|0,017287
|0,46
|Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. ParaPiyasası EYF
|0,049275
|0,08
|Garanti Em. Hay. Para PiyasasıEYF
|0,056774
|0,07
|Axa Hayat ve Em. Para PiyasasıEYF
|0,019282
|0,07
|Allianz Yaşam ve Em. EmanetPara Piyasası EYF
|0,039842
|0,07
|MetLife Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF
|0,021512
|0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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