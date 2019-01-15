BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.EYF 0,035152 1,19 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,050351 1,05 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ.EYF 0,037744 0,98 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.EYF 0,034075 0,97 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,049052 0,93 Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF 0,011915 0,93 Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF 0,013172 0,17 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034525 1,01 AvivaSA Em. ve Hay. Tem.Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,030395 0,89 AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF 0,029380 0,86 MetLife Em. ve Hay. His. Sen.EYF 0,022086 0,72 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen.Gr. EYF 0,053943 0,65 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ.EYF 0,066016 0,79 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF 0,029961 0,79 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF 0,045345 0,77 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,091544 0,71 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,050390 0,62 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018967 1,28 Bereket Em. ve Hay. Muh.Katılım Değ. EYF 0,018351 0,38 Katılım Em. ve Hay. KatılımDeğ. Gr. EYF 0,016848 0,37 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF 0,009501 0,15 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den.Değ. EYF 0,018816 0,14 Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024961 1,50 NN Hay. Em. Altın EYF 0,015079 1,49 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024320 1,49 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023753 1,49 Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF 0,015191 1,49 Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir.Para Piyasası EYF 0,053631 0,09 Ziraat Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF 0,020568 0,07 Axa Hayat ve Em. Para PiyasasıEYF 0,019269 0,07 Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF 0,050828 0,07 Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası Gr. EYF 0,036808 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

