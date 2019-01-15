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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

15 Ocak 2019 Salı 15:03
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.EYF0,0351521,19
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0503511,05
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ.EYF0,0377440,98
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.EYF0,0340750,97
NN Hay. Em. Değ. EYF0,0490520,93
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
Fiba Em. Ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF0,0119150,93
Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF0,0131720,17
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0345251,01
AvivaSA Em. ve Hay. Tem.Ödeyen Şir. His. Sen. EYF0,0303950,89
AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF0,0293800,86
MetLife Em. ve Hay. His. Sen.EYF0,0220860,72
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen.Gr. EYF0,0539430,65
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ.EYF0,0660160,79
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF0,0299610,79
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF0,0453450,77
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,0915440,71
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0503900,62
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0189671,28
Bereket Em. ve Hay. Muh.Katılım Değ. EYF0,0183510,38
Katılım Em. ve Hay. KatılımDeğ. Gr. EYF0,0168480,37
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF0,0095010,15
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den.Değ. EYF0,0188160,14
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0249611,50
NN Hay. Em. Altın EYF0,0150791,49
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0243201,49
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0237531,49
Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF0,0151911,49
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
BNP Paribas Cardif Em. Bir.Para Piyasası EYF0,0536310,09
Ziraat Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF0,0205680,07
Axa Hayat ve Em. Para PiyasasıEYF0,0192690,07
Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF0,0508280,07
Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası Gr. EYF0,0368080,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 15:03
  1. BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
  2. Fon piyasası

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