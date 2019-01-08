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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

08 Ocak 2019 Salı 14:25
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF0,0296010,39
BNP Paribas Cardif Em. K.B.A.Gr. EYF0,0246160,26
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad.Borç. Araç. EYF0,0544380,26
Cigna Finans Em. ve Hay.K.B.A. Gr. EYF0,0154240,25
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port.Borç. Araç. EYF0,0504580,24
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF0,0130000,41
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF0,0231331,36
Allianz Hayat Em. His. Sen.EYF0,0870861,36
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen.EYF0,0986041,36
Anadolu Hayat Em. İki. His.Sen. EYF0,0460941,35
Anadolu Hayat Em. His. Sen.Gr. EYF0,0746681,35
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd.His. Sen. EYF0,0206671,24
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,0889641,05
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0490740,99
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ.EYF0,0529420,83
NN Hay. Em. Karma EYF0,0873110,81
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF0,0092030,61
Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF0,0137360,52
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port.Katılım Değ. EYF0,0109980,33
MetLife Em. ve Hay. KatılımStand. EYF0,0142680,20
Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,0131590,19
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası Gr. EYF0,0366460,07
Allianz Hayat Em. Emanet ParaPiyasası EYF0,0419480,06
Ziraat Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF0,0204780,06
Allianz Yaşam ve Em. EmanetPara Piyasası EYF0,0396450,06
Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF0,0506040,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 14:25
  1. BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
  2. Fon piyasası

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