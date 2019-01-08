BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar08 Ocak 2019 Salı 14:25
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF
|0,029601
|0,39
|BNP Paribas Cardif Em. K.B.A.Gr. EYF
|0,024616
|0,26
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad.Borç. Araç. EYF
|0,054438
|0,26
|Cigna Finans Em. ve Hay.K.B.A. Gr. EYF
|0,015424
|0,25
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port.Borç. Araç. EYF
|0,050458
|0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013000
|0,41
|Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF
|0,023133
|1,36
|Allianz Hayat Em. His. Sen.EYF
|0,087086
|1,36
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen.EYF
|0,098604
|1,36
|Anadolu Hayat Em. İki. His.Sen. EYF
|0,046094
|1,35
|Anadolu Hayat Em. His. Sen.Gr. EYF
|0,074668
|1,35
|Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd.His. Sen. EYF
|0,020667
|1,24
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,088964
|1,05
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,049074
|0,99
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ.EYF
|0,052942
|0,83
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,087311
|0,81
|Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF
|0,009203
|0,61
|Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF
|0,013736
|0,52
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port.Katılım Değ. EYF
|0,010998
|0,33
|MetLife Em. ve Hay. KatılımStand. EYF
|0,014268
|0,20
|Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF
|0,013159
|0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
|Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası Gr. EYF
|0,036646
|0,07
|Allianz Hayat Em. Emanet ParaPiyasası EYF
|0,041948
|0,06
|Ziraat Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF
|0,020478
|0,06
|Allianz Yaşam ve Em. EmanetPara Piyasası EYF
|0,039645
|0,06
|Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF
|0,050604
|0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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