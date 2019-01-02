BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar02 Ocak 2019 Çarşamba 15:59
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF
|0,029643
|0,72
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.AGr. EYF
|0,033232
|0,63
|Cigna Finans Em. ve Hay.K.B.A. EYF
|0,022632
|0,59
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç.Araç. Gr. EYF
|0,044784
|0,56
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç.EYF
|0,037350
|0,53
|Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013107
|0,38
|Fiba Em. Ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF
|0,011616
|0,23
|Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,031534
|1,72
|Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF
|0,041520
|1,59
|Garanti Em. Hay. Sürd. His.Sen. EYF
|0,017007
|1,11
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir.His. Sen. EYF
|0,048708
|1,06
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen.EYF
|0,017185
|1,05
|Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd.His. Sen. EYF
|0,020921
|0,83
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,048408
|0,83
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,087689
|0,77
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ.EYF
|0,053169
|0,74
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,013620
|0,74
|Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF
|0,019430
|1,09
|Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF
|0,013476
|1,09
|Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF
|0,013940
|0,95
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF
|0,009293
|0,62
|Katılım Em. ve Hay. Kamu KiraSert. Katılım EYF
|0,010387
|0,58
|Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014350
|0,81
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,023743
|0,81
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,023132
|0,81
|BNP Paribas Cardif Em. AltınEYF
|0,022952
|0,80
|Bereket Em. ve Hay. AltınKatılım EYF
|0,023566
|0,80
|Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
|Allianz Hayat Em. Emanet ParaPiyasası EYF
|0,041798
|0,14
|Allianz Yaşam ve Em. EmanetPara Piyasası EYF
|0,039503
|0,13
|BNP Paribas Cardif Em. EmanetPara Piyasası EYF
|0,037572
|0,13
|Aegon Emeklilik ve Hay. ParaPiyasası EYF
|0,048867
|0,13
|Fiba Em. ve Hay. Para PiyasasıEYF
|0,017436
|0,13
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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