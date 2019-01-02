BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF 0,029643 0,72 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.AGr. EYF 0,033232 0,63 Cigna Finans Em. ve Hay.K.B.A. EYF 0,022632 0,59 AvivaSA Em. ve Hay. Borç.Araç. Gr. EYF 0,044784 0,56 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç.EYF 0,037350 0,53 Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF 0,013107 0,38 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF 0,011616 0,23 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,031534 1,72 Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF 0,041520 1,59 Garanti Em. Hay. Sürd. His.Sen. EYF 0,017007 1,11 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir.His. Sen. EYF 0,048708 1,06 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen.EYF 0,017185 1,05 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd.His. Sen. EYF 0,020921 0,83 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,048408 0,83 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,087689 0,77 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ.EYF 0,053169 0,74 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013620 0,74 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,019430 1,09 Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,013476 1,09 Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF 0,013940 0,95 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF 0,009293 0,62 Katılım Em. ve Hay. Kamu KiraSert. Katılım EYF 0,010387 0,58 Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,014350 0,81 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,023743 0,81 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023132 0,81 BNP Paribas Cardif Em. AltınEYF 0,022952 0,80 Bereket Em. ve Hay. AltınKatılım EYF 0,023566 0,80 Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası Allianz Hayat Em. Emanet ParaPiyasası EYF 0,041798 0,14 Allianz Yaşam ve Em. EmanetPara Piyasası EYF 0,039503 0,13 BNP Paribas Cardif Em. EmanetPara Piyasası EYF 0,037572 0,13 Aegon Emeklilik ve Hay. ParaPiyasası EYF 0,048867 0,13 Fiba Em. ve Hay. Para PiyasasıEYF 0,017436 0,13

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

