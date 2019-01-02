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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

02 Ocak 2019 Çarşamba 15:59
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF0,0296430,72
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.AGr. EYF0,0332320,63
Cigna Finans Em. ve Hay.K.B.A. EYF0,0226320,59
AvivaSA Em. ve Hay. Borç.Araç. Gr. EYF0,0447840,56
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç.EYF0,0373500,53
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF0,0131070,38
Fiba Em. Ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF0,0116160,23
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0315341,72
Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF0,0415201,59
Garanti Em. Hay. Sürd. His.Sen. EYF0,0170071,11
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir.His. Sen. EYF0,0487081,06
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen.EYF0,0171851,05
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd.His. Sen. EYF0,0209210,83
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0484080,83
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,0876890,77
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ.EYF0,0531690,74
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0136200,74
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,0194301,09
Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,0134761,09
Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF0,0139400,95
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF0,0092930,62
Katılım Em. ve Hay. Kamu KiraSert. Katılım EYF0,0103870,58
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF0,0143500,81
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0237430,81
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0231320,81
BNP Paribas Cardif Em. AltınEYF0,0229520,80
Bereket Em. ve Hay. AltınKatılım EYF0,0235660,80
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
Allianz Hayat Em. Emanet ParaPiyasası EYF0,0417980,14
Allianz Yaşam ve Em. EmanetPara Piyasası EYF0,0395030,13
BNP Paribas Cardif Em. EmanetPara Piyasası EYF0,0375720,13
Aegon Emeklilik ve Hay. ParaPiyasası EYF0,0488670,13
Fiba Em. ve Hay. Para PiyasasıEYF0,0174360,13

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 15:59
  1. BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

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