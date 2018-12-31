BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Uzun Vad.Borç. Araç. EYF 0,057076 0,72 Anadolu Hayat Em. İkinci Borç.Araç. Gr. EYF 0,056439 0,70 Cigna Finans Em. ve Hay.K.B.A. Gr. EYF 0,015374 0,52 BNP Paribas Cardif Em. K.B.A.Gr. EYF 0,024539 0,48 AvivaSA Em. ve Hay. Borç.Araç. EYF 0,053199 0,47 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF 0,040871 0,75 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,031002 0,51 AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF 0,026860 0,36 Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF 0,023245 0,03 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF 0,013223 0,65 Aegon Emeklilik ve Hay. KatkıEYF 0,013454 0,61 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014352 0,60 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013369 0,60 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,087023 0,60 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,019220 0,23 Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,013331 0,23 Katılım Em. ve Hay. Den.Katılım Değ. EYF 0,015224 0,21 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ.EYF 0,015705 0,20 Katılım Em. ve Hay. KatılımStand. EYF 0,014925 0,17 Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF 0,050364 0,20 Ziraat Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF 0,020379 0,20 Allianz Yaşam ve Em. ParaPiyasası EYF 0,054074 0,19 Halk Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF 0,018390 0,19 Allianz Hayat Em. ParaPiyasası EYF 0,052855 0,19

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

