BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar31 Aralık 2018 Pazartesi 14:52
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. Uzun Vad.Borç. Araç. EYF
|0,057076
|0,72
|Anadolu Hayat Em. İkinci Borç.Araç. Gr. EYF
|0,056439
|0,70
|Cigna Finans Em. ve Hay.K.B.A. Gr. EYF
|0,015374
|0,52
|BNP Paribas Cardif Em. K.B.A.Gr. EYF
|0,024539
|0,48
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç.Araç. EYF
|0,053199
|0,47
|Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF
|0,040871
|0,75
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,031002
|0,51
|AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF
|0,026860
|0,36
|Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF
|0,023245
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF
|0,013223
|0,65
|Aegon Emeklilik ve Hay. KatkıEYF
|0,013454
|0,61
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,014352
|0,60
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,013369
|0,60
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,087023
|0,60
|Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF
|0,019220
|0,23
|Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF
|0,013331
|0,23
|Katılım Em. ve Hay. Den.Katılım Değ. EYF
|0,015224
|0,21
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ.EYF
|0,015705
|0,20
|Katılım Em. ve Hay. KatılımStand. EYF
|0,014925
|0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
|Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF
|0,050364
|0,20
|Ziraat Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF
|0,020379
|0,20
|Allianz Yaşam ve Em. ParaPiyasası EYF
|0,054074
|0,19
|Halk Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF
|0,018390
|0,19
|Allianz Hayat Em. ParaPiyasası EYF
|0,052855
|0,19
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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