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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

31 Aralık 2018 Pazartesi 14:52
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Uzun Vad.Borç. Araç. EYF0,0570760,72
Anadolu Hayat Em. İkinci Borç.Araç. Gr. EYF0,0564390,70
Cigna Finans Em. ve Hay.K.B.A. Gr. EYF0,0153740,52
BNP Paribas Cardif Em. K.B.A.Gr. EYF0,0245390,48
AvivaSA Em. ve Hay. Borç.Araç. EYF0,0531990,47
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF0,0408710,75
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0310020,51
AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF0,0268600,36
Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF0,0232450,03
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF0,0132230,65
Aegon Emeklilik ve Hay. KatkıEYF0,0134540,61
NN Hay. Em. Katkı EYF0,0143520,60
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0133690,60
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,0870230,60
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,0192200,23
Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,0133310,23
Katılım Em. ve Hay. Den.Katılım Değ. EYF0,0152240,21
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ.EYF0,0157050,20
Katılım Em. ve Hay. KatılımStand. EYF0,0149250,17
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF0,0503640,20
Ziraat Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF0,0203790,20
Allianz Yaşam ve Em. ParaPiyasası EYF0,0540740,19
Halk Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF0,0183900,19
Allianz Hayat Em. ParaPiyasası EYF0,0528550,19

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 14:52
  1. BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
  2. Fon piyasası

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