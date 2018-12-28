THY- Euroleague
0553 313 94 23

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

28 Aralık 2018 Cuma 15:06
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.EYF0,0553050,29
BNP Paribas Cardif Em. Bir.K.D.B.A. EYF0,0547010,28
Allianz Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF0,0832330,27
Anadolu Hayat Em. İkinci Borç.Araç. Gr. EYF0,0560450,25
AvivaSA Em. ve Hay. K.D.B.A.EYF0,0663350,24
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF0,0130600,10
Fiba Em. Ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF0,0116210,04
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0308461,43
Allianz Yaşam ve Em. BISTTemettü Endeksi EYF0,0189490,26
Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF0,0405670,23
AvivaSA Em. ve Hay. Tem.Ödeyen Şir. His. Sen. EYF0,0297370,19
MetLife Em. ve Hay. His. Sen.EYF0,0217360,06
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,0865081,78
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0477401,13
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr.EYF0,0591010,92
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ.EYF0,0626010,86
Allianz Yaşam ve Em. Unil.Din. Değ. Gr. EYF0,0175570,46
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ.Gr. EYF0,0171200,15
Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0181830,14
Allianz Yaşam ve Em. KatılımStand. EYF0,0108450,08
AvivaSA Em. ve Hay. KatılımStand. EYF0,0118800,08
Garanti Em. Hay. KatılımStand. EYF0,0147070,07
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
Ziraat Hayat ve Em. AltınKatılım EYF0,0233090,26
NN Hay. Em. Altın EYF0,0142590,26
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0235910,26
Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF0,0143610,26
BNP Paribas Cardif Em. AltınEYF0,0228050,25
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
Fiba Em. ve Hay. Para PiyasasıEYF0,0173820,08
AvivaSA Em. Ve Hay. İki. ParaPiyasası EYF0,0497640,08
Anadolu Hayat Em. ParaPiyasası EYF0,0523020,08
MetLife Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF0,0212700,08
Cigna Finans Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF0,0233800,08

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 15:06
  1. BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
  2. Fon piyasası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ‘Yav..’ Yahu..’ deyipdurmayın!
    1. ‘Yav..’ Yahu..’ deyipdurmayın!
    2. Kayıp genç kız ölü bulundu
    3. Ufuk Sarıca'nın babası toprağa verildi
    4. Medet Önlü cinayetinin bir sanığına..
    5. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    6. Buzlar kırılarak kurtarılan köpek..
    7. Hac kura sonuçları son dakika hac..
    8. Diyanet 2019 hac kura ve durum..
    9. Galatasaray Brezilyalı golcü ile anlaştı
    10. Ablası ve eniştesini öldürüp teslim oldu
    11. Hac kura sonuçları isim listesi 28..
    12. MHP’den ittifak açıklaması: Görüşmeler..
    13. TEB'den "yardımcı..
    14. Gürcistan'ın Türk çimentosuna tarife..
    15. Ekipler nefes aldırmıyor! Son anda..
    16. Şekerbank’tan istihdama destek için 20..
    17. KDC'deki ebola salgınında ölenlerin..
    18. Eşya yüklü kamyondan eroin çıktı
    19. BES'in fon büyüklüğü 92 milyar liraya..
    20. Fransız ordusu Suriye'deki kara gücünü..
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Mehmed Şevket Eygi'den sert tepki: Dönmesin, yalan mı?
    Mehmed Şevket Eygi'den sert tepki: Dönmesin, yalan mı?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?