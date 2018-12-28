BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.EYF 0,055305 0,29 BNP Paribas Cardif Em. Bir.K.D.B.A. EYF 0,054701 0,28 Allianz Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF 0,083233 0,27 Anadolu Hayat Em. İkinci Borç.Araç. Gr. EYF 0,056045 0,25 AvivaSA Em. ve Hay. K.D.B.A.EYF 0,066335 0,24 Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF 0,013060 0,10 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF 0,011621 0,04 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,030846 1,43 Allianz Yaşam ve Em. BISTTemettü Endeksi EYF 0,018949 0,26 Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF 0,040567 0,23 AvivaSA Em. ve Hay. Tem.Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,029737 0,19 MetLife Em. ve Hay. His. Sen.EYF 0,021736 0,06 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,086508 1,78 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,047740 1,13 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr.EYF 0,059101 0,92 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ.EYF 0,062601 0,86 Allianz Yaşam ve Em. Unil.Din. Değ. Gr. EYF 0,017557 0,46 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ.Gr. EYF 0,017120 0,15 Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018183 0,14 Allianz Yaşam ve Em. KatılımStand. EYF 0,010845 0,08 AvivaSA Em. ve Hay. KatılımStand. EYF 0,011880 0,08 Garanti Em. Hay. KatılımStand. EYF 0,014707 0,07 Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler Ziraat Hayat ve Em. AltınKatılım EYF 0,023309 0,26 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014259 0,26 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,023591 0,26 Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF 0,014361 0,26 BNP Paribas Cardif Em. AltınEYF 0,022805 0,25 Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası Fiba Em. ve Hay. Para PiyasasıEYF 0,017382 0,08 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. ParaPiyasası EYF 0,049764 0,08 Anadolu Hayat Em. ParaPiyasası EYF 0,052302 0,08 MetLife Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF 0,021270 0,08 Cigna Finans Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF 0,023380 0,08

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

