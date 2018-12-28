BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar28 Aralık 2018 Cuma 15:06
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.EYF
|0,055305
|0,29
|BNP Paribas Cardif Em. Bir.K.D.B.A. EYF
|0,054701
|0,28
|Allianz Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF
|0,083233
|0,27
|Anadolu Hayat Em. İkinci Borç.Araç. Gr. EYF
|0,056045
|0,25
|AvivaSA Em. ve Hay. K.D.B.A.EYF
|0,066335
|0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013060
|0,10
|Fiba Em. Ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF
|0,011621
|0,04
|Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,030846
|1,43
|Allianz Yaşam ve Em. BISTTemettü Endeksi EYF
|0,018949
|0,26
|Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF
|0,040567
|0,23
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem.Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,029737
|0,19
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen.EYF
|0,021736
|0,06
|Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,086508
|1,78
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,047740
|1,13
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr.EYF
|0,059101
|0,92
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ.EYF
|0,062601
|0,86
|Allianz Yaşam ve Em. Unil.Din. Değ. Gr. EYF
|0,017557
|0,46
|Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ.Gr. EYF
|0,017120
|0,15
|Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018183
|0,14
|Allianz Yaşam ve Em. KatılımStand. EYF
|0,010845
|0,08
|AvivaSA Em. ve Hay. KatılımStand. EYF
|0,011880
|0,08
|Garanti Em. Hay. KatılımStand. EYF
|0,014707
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
|Ziraat Hayat ve Em. AltınKatılım EYF
|0,023309
|0,26
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014259
|0,26
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,023591
|0,26
|Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF
|0,014361
|0,26
|BNP Paribas Cardif Em. AltınEYF
|0,022805
|0,25
|Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para PiyasasıEYF
|0,017382
|0,08
|AvivaSA Em. Ve Hay. İki. ParaPiyasası EYF
|0,049764
|0,08
|Anadolu Hayat Em. ParaPiyasası EYF
|0,052302
|0,08
|MetLife Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF
|0,021270
|0,08
|Cigna Finans Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF
|0,023380
|0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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