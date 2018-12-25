BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar25 Aralık 2018 Salı 15:30
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,041914
|0,38
|Allianz Yaşam ve Em. Bir.K.D.B.A. EYF
|0,082535
|0,35
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr.EYF
|0,044601
|0,34
|Anadolu Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF
|0,073254
|0,33
|Allianz Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF
|0,083133
|0,33
|Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
|Fiba Em. Ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF
|0,011635
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF
|0,023295
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por.Değ. EYF
|0,012555
|0,26
|Fiba Em. ve Hay. İstanbulPort. Değ. EYF
|0,013489
|0,25
|Allianz Yaşam ve Em. KatılımKatkı EYF
|0,010772
|0,23
|Fiba Em. ve Hay. Katılım KatkıEYF
|0,011724
|0,23
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ.Gr. EYF
|0,014122
|0,23
|Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018195
|0,45
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ.Gr. EYF
|0,017097
|0,22
|Fiba Em. ve Hay. KatılımStand. EYF
|0,011251
|0,18
|AvivaSA Em. ve Hay. KatılımStand. EYF
|0,011876
|0,17
|Allianz Yaşam ve Em. KatılımStand. EYF
|0,010848
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
|Anadolu Hayat Em. AltınKatılım EYF
|0,022509
|0,22
|Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF
|0,021197
|0,22
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,024089
|0,22
|Katılım Em. ve Hay. AltınKatılım EYF
|0,023712
|0,20
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,022769
|0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
|Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF
|0,050144
|0,07
|Allianz Hayat Em. Emanet ParaPiyasası EYF
|0,041590
|0,06
|AvivaSA Em. Ve Hay. İki. ParaPiyasası EYF
|0,049651
|0,06
|Cigna Finans Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF
|0,023326
|0,06
|Ziraat Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF
|0,020291
|0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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