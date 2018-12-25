BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,041914 0,38 Allianz Yaşam ve Em. Bir.K.D.B.A. EYF 0,082535 0,35 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr.EYF 0,044601 0,34 Anadolu Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF 0,073254 0,33 Allianz Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF 0,083133 0,33 Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF 0,011635 0,09 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF 0,023295 0,03 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por.Değ. EYF 0,012555 0,26 Fiba Em. ve Hay. İstanbulPort. Değ. EYF 0,013489 0,25 Allianz Yaşam ve Em. KatılımKatkı EYF 0,010772 0,23 Fiba Em. ve Hay. Katılım KatkıEYF 0,011724 0,23 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ.Gr. EYF 0,014122 0,23 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018195 0,45 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ.Gr. EYF 0,017097 0,22 Fiba Em. ve Hay. KatılımStand. EYF 0,011251 0,18 AvivaSA Em. ve Hay. KatılımStand. EYF 0,011876 0,17 Allianz Yaşam ve Em. KatılımStand. EYF 0,010848 0,15 Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler Anadolu Hayat Em. AltınKatılım EYF 0,022509 0,22 Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF 0,021197 0,22 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,024089 0,22 Katılım Em. ve Hay. AltınKatılım EYF 0,023712 0,20 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,022769 0,20 Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF 0,050144 0,07 Allianz Hayat Em. Emanet ParaPiyasası EYF 0,041590 0,06 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. ParaPiyasası EYF 0,049651 0,06 Cigna Finans Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF 0,023326 0,06 Ziraat Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF 0,020291 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

