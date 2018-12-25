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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

25 Aralık 2018 Salı 15:30
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0419140,38
Allianz Yaşam ve Em. Bir.K.D.B.A. EYF0,0825350,35
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr.EYF0,0446010,34
Anadolu Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF0,0732540,33
Allianz Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF0,0831330,33
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
Fiba Em. Ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF0,0116350,09
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF0,0232950,03
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por.Değ. EYF0,0125550,26
Fiba Em. ve Hay. İstanbulPort. Değ. EYF0,0134890,25
Allianz Yaşam ve Em. KatılımKatkı EYF0,0107720,23
Fiba Em. ve Hay. Katılım KatkıEYF0,0117240,23
Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ.Gr. EYF0,0141220,23
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0181950,45
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ.Gr. EYF0,0170970,22
Fiba Em. ve Hay. KatılımStand. EYF0,0112510,18
AvivaSA Em. ve Hay. KatılımStand. EYF0,0118760,17
Allianz Yaşam ve Em. KatılımStand. EYF0,0108480,15
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
Anadolu Hayat Em. AltınKatılım EYF0,0225090,22
Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF0,0211970,22
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0240890,22
Katılım Em. ve Hay. AltınKatılım EYF0,0237120,20
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0227690,20
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF0,0501440,07
Allianz Hayat Em. Emanet ParaPiyasası EYF0,0415900,06
AvivaSA Em. Ve Hay. İki. ParaPiyasası EYF0,0496510,06
Cigna Finans Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF0,0233260,06
Ziraat Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF0,0202910,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 15:30
  1. BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
  2. Fon piyasası

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