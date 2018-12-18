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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

18 Aralık 2018 Salı 14:44
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar


İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr.EYF0,0443580,43
Allianz Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF0,0825450,40
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.EYF0,0548750,39
Allianz Yaşam ve Em. Bir.K.D.B.A. EYF0,0818240,39
BNP Paribas Cardif Em. Bir.K.D.B.A. EYF0,0541870,37
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
Fiba Em. Ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF0,0116640,02
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF0,0404460,10
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
BNP Paribas Cardif Em. KatkıEYF0,0131350,22
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,0128890,20
NN Hay. Em. Katkı EYF0,0137430,20
Aegon Emeklilik ve Hay. KatkıEYF0,0128430,17
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,0126390,17
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0183850,16
Bereket Em. ve Hay. Muh.Katılım Değ. EYF0,0178830,10
Avivasa Em. ve Hay. KatılımStand. EYF0,0118270,03
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den.Değ. EYF0,0185340,02
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
Anadolu Hayat Em. AltınKatılım EYF0,0225200,07
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0227850,04
Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF0,0142360,04
Vakıf Em. ve Hay. AltınKatılım EYF0,0240930,04
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0222560,04
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
Allianz Hayat Em. Emanet ParaPiyasası EYF0,0414210,07
Cigna Finans Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF0,0232240,06
Ziraat Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF0,0202000,06
Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF0,0499200,06
Allianz Yaşam ve Em. EmanetPara Piyasası EYF0,0391410,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 14:44
  1. BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

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