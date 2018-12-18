BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar18 Aralık 2018 Salı 14:44
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr.EYF
|0,044358
|0,43
|Allianz Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF
|0,082545
|0,40
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.EYF
|0,054875
|0,39
|Allianz Yaşam ve Em. Bir.K.D.B.A. EYF
|0,081824
|0,39
|BNP Paribas Cardif Em. Bir.K.D.B.A. EYF
|0,054187
|0,37
|Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
|Fiba Em. Ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF
|0,011664
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF
|0,040446
|0,10
|Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
|BNP Paribas Cardif Em. KatkıEYF
|0,013135
|0,22
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,012889
|0,20
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,013743
|0,20
|Aegon Emeklilik ve Hay. KatkıEYF
|0,012843
|0,17
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,012639
|0,17
|Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018385
|0,16
|Bereket Em. ve Hay. Muh.Katılım Değ. EYF
|0,017883
|0,10
|Avivasa Em. ve Hay. KatılımStand. EYF
|0,011827
|0,03
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den.Değ. EYF
|0,018534
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
|Anadolu Hayat Em. AltınKatılım EYF
|0,022520
|0,07
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,022785
|0,04
|Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF
|0,014236
|0,04
|Vakıf Em. ve Hay. AltınKatılım EYF
|0,024093
|0,04
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,022256
|0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
|Allianz Hayat Em. Emanet ParaPiyasası EYF
|0,041421
|0,07
|Cigna Finans Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF
|0,023224
|0,06
|Ziraat Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF
|0,020200
|0,06
|Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF
|0,049920
|0,06
|Allianz Yaşam ve Em. EmanetPara Piyasası EYF
|0,039141
|0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
YORUM YAZ