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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

12 Aralık 2018 Çarşamba 14:37
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0410221,52
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr.EYF0,0437261,49
Anadolu Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF0,0715651,47
Allianz Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF0,0812571,47
Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr.EYF0,0563251,46
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
Fiba Em. Ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF0,0116390,74
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF0,0272401,73
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0319800,56
Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF0,0238400,24
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,0896522,08
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr.EYF0,0594741,77
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0485981,51
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ.EYF0,0639621,25
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF0,0435051,17
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0182461,32
Katılım Em. ve Hay. KatılımDeğ. Gr. EYF0,0165620,50
Bereket Em. ve Hay. Muh.Katılım Değ. EYF0,0178690,34
Avivasa Em. ve Hay. KatılımStand. EYF0,0117890,14
Allianz Yaşam ve Em. KatılımStand. EYF0,0107790,11
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0227891,32
BNP Paribas Cardif Em. AltınEYF0,0226051,32
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0233851,32
NN Hay. Em. Altın EYF0,0141371,31
Bereket Em. ve Hay. AltınKatılım EYF0,0232141,31
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF0,0497240,08
Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası Gr. EYF0,0360010,08
Ziraat Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF0,0201180,07
Fiba Em. ve Hay. Para PiyasasıEYF0,0171980,07
Anadolu Hayat Em. ParaPiyasası EYF0,0517390,07


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 14:37
  1. BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

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