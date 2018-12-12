BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,041022 1,52 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr.EYF 0,043726 1,49 Anadolu Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF 0,071565 1,47 Allianz Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF 0,081257 1,47 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr.EYF 0,056325 1,46 Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF 0,011639 0,74 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF 0,027240 1,73 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,031980 0,56 Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF 0,023840 0,24 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,089652 2,08 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr.EYF 0,059474 1,77 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,048598 1,51 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ.EYF 0,063962 1,25 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF 0,043505 1,17 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018246 1,32 Katılım Em. ve Hay. KatılımDeğ. Gr. EYF 0,016562 0,50 Bereket Em. ve Hay. Muh.Katılım Değ. EYF 0,017869 0,34 Avivasa Em. ve Hay. KatılımStand. EYF 0,011789 0,14 Allianz Yaşam ve Em. KatılımStand. EYF 0,010779 0,11 Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,022789 1,32 BNP Paribas Cardif Em. AltınEYF 0,022605 1,32 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,023385 1,32 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014137 1,31 Bereket Em. ve Hay. AltınKatılım EYF 0,023214 1,31 Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF 0,049724 0,08 Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası Gr. EYF 0,036001 0,08 Ziraat Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF 0,020118 0,07 Fiba Em. ve Hay. Para PiyasasıEYF 0,017198 0,07 Anadolu Hayat Em. ParaPiyasası EYF 0,051739 0,07





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