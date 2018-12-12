BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar12 Aralık 2018 Çarşamba 14:37
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,041022
|1,52
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr.EYF
|0,043726
|1,49
|Anadolu Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF
|0,071565
|1,47
|Allianz Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF
|0,081257
|1,47
|Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr.EYF
|0,056325
|1,46
|Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
|Fiba Em. Ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF
|0,011639
|0,74
|Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF
|0,027240
|1,73
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,031980
|0,56
|Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF
|0,023840
|0,24
|Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,089652
|2,08
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr.EYF
|0,059474
|1,77
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,048598
|1,51
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ.EYF
|0,063962
|1,25
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF
|0,043505
|1,17
|Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018246
|1,32
|Katılım Em. ve Hay. KatılımDeğ. Gr. EYF
|0,016562
|0,50
|Bereket Em. ve Hay. Muh.Katılım Değ. EYF
|0,017869
|0,34
|Avivasa Em. ve Hay. KatılımStand. EYF
|0,011789
|0,14
|Allianz Yaşam ve Em. KatılımStand. EYF
|0,010779
|0,11
|Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,022789
|1,32
|BNP Paribas Cardif Em. AltınEYF
|0,022605
|1,32
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,023385
|1,32
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014137
|1,31
|Bereket Em. ve Hay. AltınKatılım EYF
|0,023214
|1,31
|Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
|Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF
|0,049724
|0,08
|Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası Gr. EYF
|0,036001
|0,08
|Ziraat Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF
|0,020118
|0,07
|Fiba Em. ve Hay. Para PiyasasıEYF
|0,017198
|0,07
|Anadolu Hayat Em. ParaPiyasası EYF
|0,051739
|0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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