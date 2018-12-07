BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar07 Aralık 2018 Cuma 14:40
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Özel Sek.Borç. Araç. EYF
|0,018307
|0,09
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek.Borç. Araç. EYF
|0,017418
|0,09
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ.EYF
|0,054980
|0,08
|AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ.EYF
|0,050492
|0,08
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.AGr. EYF
|0,032718
|0,06
|Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ.Gr. EYF
|0,056331
|0,10
|AvivaSA Em. ve Hay. KatılımKatkı EYF
|0,010250
|0,10
|Allianz Yaşam ve Em. Temk.Değ. EYF
|0,018665
|0,08
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port.Değ. EYF
|0,027713
|0,08
|Allianz Yaşam ve Em. KoçH.E.Vak.1.Değ.Gr. EYF
|0,012684
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
|Fiba Em. ve Hay. KatılımStand. EYF
|0,011164
|0,05
|Katılım Em. ve Hay. Kamu KiraSert. Katılım EYF
|0,010279
|0,04
|Halk Hayat ve Em. KatılımStand. EYF
|0,014581
|0,03
|Bereket Em. ve Hay. KatılımStand. EYF
|0,014706
|0,01
|Avivasa Em. ve Hay. KatılımStand. EYF
|0,011776
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,024031
|0,38
|Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF
|0,021157
|0,36
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,022717
|0,27
|Bereket Em. ve Hay. AltınKatılım EYF
|0,023143
|0,26
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014094
|0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
|BNP Paribas Cardif Em. Bir.Para Piyasası EYF
|0,052327
|0,12
|Axa Hayat ve Em. Para PiyasasıEYF
|0,018792
|0,11
|Ziraat Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF
|0,020045
|0,08
|Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası Gr. EYF
|0,035873
|0,08
|AvivaSA Em. Ve Hay. İki. ParaPiyasası EYF
|0,049083
|0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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