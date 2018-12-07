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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

07 Aralık 2018 Cuma 14:40
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Özel Sek.Borç. Araç. EYF0,0183070,09
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek.Borç. Araç. EYF0,0174180,09
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ.EYF0,0549800,08
AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ.EYF0,0504920,08
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.AGr. EYF0,0327180,06
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ.Gr. EYF0,0563310,10
AvivaSA Em. ve Hay. KatılımKatkı EYF0,0102500,10
Allianz Yaşam ve Em. Temk.Değ. EYF0,0186650,08
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port.Değ. EYF0,0277130,08
Allianz Yaşam ve Em. KoçH.E.Vak.1.Değ.Gr. EYF0,0126840,08
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Fiba Em. ve Hay. KatılımStand. EYF0,0111640,05
Katılım Em. ve Hay. Kamu KiraSert. Katılım EYF0,0102790,04
Halk Hayat ve Em. KatılımStand. EYF0,0145810,03
Bereket Em. ve Hay. KatılımStand. EYF0,0147060,01
Avivasa Em. ve Hay. KatılımStand. EYF0,0117760,01
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0240310,38
Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF0,0211570,36
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0227170,27
Bereket Em. ve Hay. AltınKatılım EYF0,0231430,26
NN Hay. Em. Altın EYF0,0140940,26
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
BNP Paribas Cardif Em. Bir.Para Piyasası EYF0,0523270,12
Axa Hayat ve Em. Para PiyasasıEYF0,0187920,11
Ziraat Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF0,0200450,08
Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası Gr. EYF0,0358730,08
AvivaSA Em. Ve Hay. İki. ParaPiyasası EYF0,0490830,08

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 14:40
  1. BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

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