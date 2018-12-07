BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Özel Sek.Borç. Araç. EYF 0,018307 0,09 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek.Borç. Araç. EYF 0,017418 0,09 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ.EYF 0,054980 0,08 AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ.EYF 0,050492 0,08 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.AGr. EYF 0,032718 0,06 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Temk. Değ.Gr. EYF 0,056331 0,10 AvivaSA Em. ve Hay. KatılımKatkı EYF 0,010250 0,10 Allianz Yaşam ve Em. Temk.Değ. EYF 0,018665 0,08 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port.Değ. EYF 0,027713 0,08 Allianz Yaşam ve Em. KoçH.E.Vak.1.Değ.Gr. EYF 0,012684 0,08 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Fiba Em. ve Hay. KatılımStand. EYF 0,011164 0,05 Katılım Em. ve Hay. Kamu KiraSert. Katılım EYF 0,010279 0,04 Halk Hayat ve Em. KatılımStand. EYF 0,014581 0,03 Bereket Em. ve Hay. KatılımStand. EYF 0,014706 0,01 Avivasa Em. ve Hay. KatılımStand. EYF 0,011776 0,01 Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,024031 0,38 Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF 0,021157 0,36 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,022717 0,27 Bereket Em. ve Hay. AltınKatılım EYF 0,023143 0,26 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014094 0,26 Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir.Para Piyasası EYF 0,052327 0,12 Axa Hayat ve Em. Para PiyasasıEYF 0,018792 0,11 Ziraat Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF 0,020045 0,08 Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası Gr. EYF 0,035873 0,08 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. ParaPiyasası EYF 0,049083 0,08

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

