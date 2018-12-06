BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.EYF 0,032780 1,82 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç.Gr. EYF 0,053961 1,73 Allianz Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF 0,080879 1,71 Allianz Yaşam ve Em. Bir.K.D.B.A. EYF 0,080166 1,71 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,040814 1,68 Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF 0,011729 0,95 Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF 0,013109 0,11 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF 0,028291 1,60 MetLife Em. ve Hay. His. Sen.EYF 0,022417 0,51 Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF 0,024052 0,48 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,033039 0,38 Anadolu Hayat Em. His. Sen.Gr. EYF 0,077347 0,29 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011535 1,55 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF 0,029033 1,43 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr.EYF 0,059681 1,08 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF 0,044351 0,93 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,048974 0,69 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018276 1,87 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF 0,009823 0,94 Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF 0,014921 0,89 Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,020416 0,85 Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,014153 0,81 Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF 0,021081 1,67 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,023940 1,62 BNP Paribas Cardif Em. AltınEYF 0,022476 1,62 Bereket Em. ve Hay. AltınKatılım EYF 0,023082 1,61 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014057 1,60 Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası Gr. EYF 0,035843 0,07 Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF 0,049500 0,07 Anadolu Hayat Em. ParaPiyasası EYF 0,051520 0,07 Cigna Finans Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF 0,023039 0,07 BNP Paribas Cardif Em. Bir.Para Piyasası EYF 0,052265 0,07

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