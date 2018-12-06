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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

06 Aralık 2018 Perşembe 14:27
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.EYF0,0327801,82
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç.Gr. EYF0,0539611,73
Allianz Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF0,0808791,71
Allianz Yaşam ve Em. Bir.K.D.B.A. EYF0,0801661,71
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0408141,68
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
Fiba Em. Ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF0,0117290,95
Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF0,0131090,11
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF0,0282911,60
MetLife Em. ve Hay. His. Sen.EYF0,0224170,51
Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF0,0240520,48
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0330390,38
Anadolu Hayat Em. His. Sen.Gr. EYF0,0773470,29
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0115351,55
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF0,0290331,43
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr.EYF0,0596811,08
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF0,0443510,93
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0489740,69
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0182761,87
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF0,0098230,94
Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF0,0149210,89
Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,0204160,85
Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,0141530,81
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF0,0210811,67
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0239401,62
BNP Paribas Cardif Em. AltınEYF0,0224761,62
Bereket Em. ve Hay. AltınKatılım EYF0,0230821,61
NN Hay. Em. Altın EYF0,0140571,60
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası Gr. EYF0,0358430,07
Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF0,0495000,07
Anadolu Hayat Em. ParaPiyasası EYF0,0515200,07
Cigna Finans Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF0,0230390,07
BNP Paribas Cardif Em. Bir.Para Piyasası EYF0,0522650,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 14:27
  1. BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

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