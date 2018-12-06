BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar06 Aralık 2018 Perşembe 14:27
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.EYF
|0,032780
|1,82
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç.Gr. EYF
|0,053961
|1,73
|Allianz Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF
|0,080879
|1,71
|Allianz Yaşam ve Em. Bir.K.D.B.A. EYF
|0,080166
|1,71
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,040814
|1,68
|Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
|Fiba Em. Ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF
|0,011729
|0,95
|Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013109
|0,11
|Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF
|0,028291
|1,60
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen.EYF
|0,022417
|0,51
|Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF
|0,024052
|0,48
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,033039
|0,38
|Anadolu Hayat Em. His. Sen.Gr. EYF
|0,077347
|0,29
|Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,011535
|1,55
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF
|0,029033
|1,43
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr.EYF
|0,059681
|1,08
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF
|0,044351
|0,93
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,048974
|0,69
|Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018276
|1,87
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF
|0,009823
|0,94
|Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF
|0,014921
|0,89
|Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF
|0,020416
|0,85
|Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF
|0,014153
|0,81
|Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF
|0,021081
|1,67
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,023940
|1,62
|BNP Paribas Cardif Em. AltınEYF
|0,022476
|1,62
|Bereket Em. ve Hay. AltınKatılım EYF
|0,023082
|1,61
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014057
|1,60
|Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
|Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası Gr. EYF
|0,035843
|0,07
|Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF
|0,049500
|0,07
|Anadolu Hayat Em. ParaPiyasası EYF
|0,051520
|0,07
|Cigna Finans Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF
|0,023039
|0,07
|BNP Paribas Cardif Em. Bir.Para Piyasası EYF
|0,052265
|0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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