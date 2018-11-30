BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar30 Kasım 2018 Cuma 14:25
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF
|0,029360
|0,70
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç.Araç. EYF
|0,052884
|0,56
|Anadolu Hayat Em. Uzun Vad.Borç. Araç. EYF
|0,056624
|0,53
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad.Borç. Araç. EYF
|0,053912
|0,53
|BNP Paribas Cardif Em. K.B.A.Gr. EYF
|0,024406
|0,52
|Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013134
|0,46
|Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF
|0,024367
|1,38
|Garanti Em. Hay. Sürd. His.Sen. EYF
|0,017751
|1,28
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen.EYF
|0,065949
|1,23
|Halk Hayat ve Em. His. Sen.EYF
|0,017128
|1,22
|BNP Paribas Cardif Em. His.Sen. EYF
|0,067960
|1,20
|Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,089513
|1,04
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,010226
|0,75
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,013527
|0,74
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,013199
|0,74
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,012912
|0,73
|Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF
|0,014693
|1,06
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF
|0,009747
|0,49
|Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF
|0,020180
|0,41
|Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF
|0,013984
|0,40
|Bereket Em. ve Hay. KatılımDeğ. Gr. EYF
|0,017262
|0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
|Axa Hayat ve Em. Para PiyasasıEYF
|0,018694
|0,07
|Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF
|0,049297
|0,07
|Anadolu Hayat Em. ParaPiyasası EYF
|0,051310
|0,07
|Cigna Finans Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF
|0,022946
|0,07
|BNP Paribas Cardif Em. Bir.Para Piyasası EYF
|0,052056
|0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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