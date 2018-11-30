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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

30 Kasım 2018 Cuma 14:25
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar


İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF0,0293600,70
AvivaSA Em. ve Hay. Borç.Araç. EYF0,0528840,56
Anadolu Hayat Em. Uzun Vad.Borç. Araç. EYF0,0566240,53
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad.Borç. Araç. EYF0,0539120,53
BNP Paribas Cardif Em. K.B.A.Gr. EYF0,0244060,52
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF0,0131340,46
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF0,0243671,38
Garanti Em. Hay. Sürd. His.Sen. EYF0,0177511,28
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen.EYF0,0659491,23
Halk Hayat ve Em. His. Sen.EYF0,0171281,22
BNP Paribas Cardif Em. His.Sen. EYF0,0679601,20
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Karma EYF0,0895131,04
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0102260,75
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0135270,74
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF0,0131990,74
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF0,0129120,73
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF0,0146931,06
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF0,0097470,49
Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,0201800,41
Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,0139840,40
Bereket Em. ve Hay. KatılımDeğ. Gr. EYF0,0172620,32
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
Axa Hayat ve Em. Para PiyasasıEYF0,0186940,07
Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF0,0492970,07
Anadolu Hayat Em. ParaPiyasası EYF0,0513100,07
Cigna Finans Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF0,0229460,07
BNP Paribas Cardif Em. Bir.Para Piyasası EYF0,0520560,07


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 14:25
  1. BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

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