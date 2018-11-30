BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar



İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF 0,029360 0,70 AvivaSA Em. ve Hay. Borç.Araç. EYF 0,052884 0,56 Anadolu Hayat Em. Uzun Vad.Borç. Araç. EYF 0,056624 0,53 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad.Borç. Araç. EYF 0,053912 0,53 BNP Paribas Cardif Em. K.B.A.Gr. EYF 0,024406 0,52 Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF 0,013134 0,46 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF 0,024367 1,38 Garanti Em. Hay. Sürd. His.Sen. EYF 0,017751 1,28 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen.EYF 0,065949 1,23 Halk Hayat ve Em. His. Sen.EYF 0,017128 1,22 BNP Paribas Cardif Em. His.Sen. EYF 0,067960 1,20 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Karma EYF 0,089513 1,04 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010226 0,75 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013527 0,74 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013199 0,74 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,012912 0,73 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF 0,014693 1,06 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF 0,009747 0,49 Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,020180 0,41 Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,013984 0,40 Bereket Em. ve Hay. KatılımDeğ. Gr. EYF 0,017262 0,32 Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası Axa Hayat ve Em. Para PiyasasıEYF 0,018694 0,07 Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF 0,049297 0,07 Anadolu Hayat Em. ParaPiyasası EYF 0,051310 0,07 Cigna Finans Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF 0,022946 0,07 BNP Paribas Cardif Em. Bir.Para Piyasası EYF 0,052056 0,07





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